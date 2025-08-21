Tunus'ta Sendika Gösterisi - Son Dakika
Tunus'ta Sendika Gösterisi

21.08.2025 21:16
Tunus'ta işçiler, UGTT'nin haklarını savunmak için gösteri düzenleyerek saldırıyı protesto etti.

Tunus'ta binlerce işçi, sendikal haklarını savunmak ve sendika merkezine "saldırıyı" protesto etmek için gösteri düzenledi.

Ülkenin en büyük sendikası Tunus Genel İşçi Sendikasının (UGTT) çağrısı üzerine başkent Tunus'taki sendika merkez binası önünde başlayan eylem, Habib Burgiba Caddesi'ne kadar devam etti.

Sendikal hak ve özgürlükleri savunmak ve sendikanın genel merkezine yönelik "saldırı" olarak nitelendirilen olayı protesto etmek için düzenlenen eyleme, aralarında UGTT Genel Sekreteri Nureddin Tabbubi'nin de bulunduğu sendika yetkilileri ile işçiler katıldı.

Eylemde, "hürriyet", "sendikal hak gereklidir, müzakere hakkı gereklidir" yazılı pankartlar taşındı.

UGTT Genel Sekreteri Tabbubi, gösteri öncesinde yaptığı konuşmada, UGTT'nin "saldırılara, karalama kampanyalarına" maruz kaldığını belirtti.

Bu duruma tepki gösteren Tabbubi, "UGTT'yi hedef alan, barış yanlısı sivil toplum örgütlerine ve derneklerine saldıran, kamu işlerini tekeline alıp başkalarını kabul etmeyen, bireysel görüşte ısrar eden herkese karşı öfkelenme, onları reddetme ve protesto etme hakkımız var." ifadelerini kullandı.

Tabbubi, sendikal hakları savunmaya, sendikacılar aleyhindeki her türlü ihlale karşı koymaya, müzakere hakkını uygulamaya ve işçi haklarını savunmaya devam edeceklerini söyledi.

Tunus'ta hükümet ile ülkenin en büyük sendikası Tunus Genel İşçi Sendikası (UGTT) arasında artan gerginliğe tanık olunuyor.

UGTT, Cumhurbaşkanı Kays Said destekçilerinin 7 Ağustos'ta sendika merkezlerine yönelik "saldırıları"nı protesto için 21 Ağustos'ta barışçıl yürüyüş çağrısı yapmıştı.

Cumhurbaşkanı Said ise 9 Ağustos'ta Tunus Başbakanı ile gerçekleştirdiği toplantıda, denildiği gibi eylemcilerin amacının sendika merkezine saldırmak ya da baskın düzenlemek olmadığını; güvenlik güçlerinin de sendika merkezini koruduğunu, herhangi bir çatışmayı önlediğini belirtmişti.

Kaynak: AA

