Tunus'ta Sıcak Hava Dalgası ve Kesintilere Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tunus'ta Sıcak Hava Dalgası ve Kesintilere Tepki

18.07.2026 16:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UGTT, elektrik ve su kesintileri için hükümetten reform talep etti, şeffaflık istedi.

Tunus'ta etkisini sürdüren aşırı sıcak hava dalgasının yol açtığı elektrik ve su kesintilerine yönelik tepkiler artarken, Tunus Genel İşçi Sendikası (UGTT), hükümete elektrik ve su sektörlerinde kapsamlı reform yapılması çağrısında bulundu.

Ülkenin en büyük sendikal örgütü UGTT tarafından yapılan açıklamada, kamuoyuna elektrik ve su sektörlerinin mevcut durumuna ilişkin şeffaf bilgi verilmesi ve uygulanabilir hedefler ile belirli bir takvime dayalı reform programının açıklanması istendi.

Açıklamada, kamuoyunun güveninin krizleri gerekçelendiren açıklamalarla değil, şeffaflık ve somut çözümlerle yeniden tesis edilebileceği belirtilerek, su, elektrik, sağlık, eğitim ve ulaşım hizmetlerinin anayasal güvence altındaki temel haklar olduğu kaydedildi.

Sendika, kamu hizmetlerinin güçlendirilmesi ve bu alanlardaki aksaklıklardan sorumlu olanların hesap vermesi gerektiğini belirterek, su ve elektriğin yalnızca bir kamu hizmeti değil, aynı zamanda sosyal istikrarın, ekonomik faaliyetlerin ve ulusal güvenliğin temel unsurları olduğunu vurguladı.

UGTT, devletin düzenli su ve elektrik arzını sağlamadaki yetersizliğinin vatandaşların günlük yaşamını doğrudan etkilediğini, yatırım, üretim ve temel hizmetler üzerinde olumsuz sonuçlar doğurduğunu kaydetti.

Açıklama, Tunus'ta günlerdir etkisini sürdüren aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle birçok bölgede uygulanan planlı elektrik kesintileri ve su kesintilerinin kamuoyunda geniş yankı uyandırdığı bir dönemde geldi.

Tunus İnsan Haklarını Savunma Birliği (LTDH), dün yaptığı açıklamada, tekrarlanan elektrik ve su kesintilerinin yaşam, sağlık ve insan onuruna ilişkin temel hakları ihlal ettiğini belirterek, zarar görenlerin tazmin edilmesi ve kesintilerin önlenmesini istemişti.

Tunus Elektrik ve Doğalgaz Şirketi (STEG) ise kesintilerin, aşırı sıcaklarla birlikte artan elektrik tüketimi nedeniyle ulusal şebekenin çökmesini önlemek amacıyla uygulandığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, İnsan Hakları, Politika, Ekonomi, Güncel, Tunus, Çevre, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunus'ta Sıcak Hava Dalgası ve Kesintilere Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Halsizlik şikayetiyle hastaneye gitti, karnından 6,5 kilogramlık tümör çıktı Halsizlik şikayetiyle hastaneye gitti, karnından 6,5 kilogramlık tümör çıktı
Defalarca aynı yöntemi kullandı, yaptıkları esnafı çileden çıkarttı: Bu kadını dükkana almayın Defalarca aynı yöntemi kullandı, yaptıkları esnafı çileden çıkarttı: Bu kadını dükkana almayın
Sanayide çekiçli intikam: Genç kadın sevgilisini dükkanını basıp dehşet saçtı Sanayide çekiçli intikam: Genç kadın sevgilisini dükkanını basıp dehşet saçtı
“Yüksekten düştü“ denilen kadının kocası tarafından keserle darbedildiği ortaya çıktı "Yüksekten düştü" denilen kadının kocası tarafından keserle darbedildiği ortaya çıktı
Mehmet Akif Ersoy’dan kapalı duruşma talebi Mehmet Akif Ersoy'dan kapalı duruşma talebi
Ahbap soruşturmasında Oğuzhan Uğur gözaltında, babası yeniden gündemde Ahbap soruşturmasında Oğuzhan Uğur gözaltında, babası yeniden gündemde

17:01
Cezaevine nakli sırasında silahlı saldırıda öldü
Cezaevine nakli sırasında silahlı saldırıda öldü
17:00
Kan donduran intihar anı: O anları böyle kaydettiler
Kan donduran intihar anı: O anları böyle kaydettiler
16:15
Balkonda uyuyan adamın acı sonu: Artık hayatta değil
Balkonda uyuyan adamın acı sonu: Artık hayatta değil
16:07
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor İstirahat raporlarında yeni dönem
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! İstirahat raporlarında yeni dönem
16:06
Hatay’da 14 yıllık sır çözüldü: Acımasızca öldürülen Selbi Uygur’un kemikleri portakal bahçesinde bulundu
Hatay'da 14 yıllık sır çözüldü: Acımasızca öldürülen Selbi Uygur'un kemikleri portakal bahçesinde bulundu
14:35
Görevden alınan Ardahan Valisi Çiçekli sessizliğini bozdu
Görevden alınan Ardahan Valisi Çiçekli sessizliğini bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2026 17:59:44. #7.13#
SON DAKİKA: Tunus'ta Sıcak Hava Dalgası ve Kesintilere Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.