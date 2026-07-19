Tunus'ta Sıcaklık Rekorları

TUNUS, 19 Temmuz (Xinhua) -- Tunus'ta denizde serinleyen insanlar, 18 Temmuz 2026.
Tunus'ta sıcak hava dalgası olağanüstü seviyelere yükseldi.
Yerel medyanın cumartesi günü bildirdiğine göre, termometrelerin yaklaşık 50 dereceyi gösterdiği ülkede birçok bölgede sıcaklık rekorları kırıldı. (Fotoğraf: Adel Ezzine/Xinhua)
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