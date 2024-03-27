Tunus'ta Şükrü Beliyd suikastı davasında 4 kişiye idam cezası - Son Dakika
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Tunus'ta Şükrü Beliyd suikastı davasında 4 kişiye idam cezası

Tunus'ta 2013 yılında öldürülen muhalefet liderlerinden Şükrü Beliyd'e suikast davasında 4 kişiye idam cezası verildi. Terörle Mücadele Mahkemesi Başsavcı Yardımcısı Eymen Şatiba, Beliyd davasına ilişkin bilgi vererek, 23 kişinin yargılandığı davada 4 kişiye idam cezası, 2 kişiye ömür boyu hapis cezası ve diğerlerine ise 2 yıldan 120 yıla kadar değişen hapis cezaları verildiğini açıkladı. Suikastı planlayan ve uygulayanlara yönelik verilen cezaların ardından suikastı finanse eden ve suikastçılara koruma sağlayanlara ilişkin dava süreci devam edecek.

27.03.2024 12:09  Güncelleme: 12:12
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Tunus'ta 2013 yılında öldürülen muhalefet liderlerinden Şükrü Beliyd'e suikast davasında 4 kişiye idam cezası verildi.

Terörle Mücadele Mahkemesi Başsavcı Yardımcısı Eymen Şatiba, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada Beliyd davasına ilişkin bilgi verdi.

Sol eğilimli muhalif siyasetçi Demokrat Yurtseverler Partisi Genel Sekreteri Beliyd'in 6 Şubat 2013'te başkent Tunus'taki evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında yargılanan 23 kişiden 4'üne idam cezası verildiğini belirtilen Şetiba, sanıklardan 2'sine ömür boyu, diğerlerine ise 2 yıldan 120 yıla kadar değişen hapis cezaları verildiği aktardı.

Şetiba, Beliyd suikastını planlayan ve uygulayanlara yönelik verilen bu cezaların ardından söz konusu suikastı finanse eden ve suikastçılara koruma sağlayanlara ilişkin dava sürecinin devam edeceğini söyledi.

Yıllardır devam eden Beliyd suikastı davasında Nahda Hareketi suçlanmış, ancak Hareket defalarca bu suikastla ilişkilerinin olmadığını belirtmişti.

Tunus'ta muhalif liderlere suikast

Tunuslu siyasetçi Beliyd'in Şubat 2013'te ve muhalefet liderlerinden Muhammed Brahmi'nin Temmuz 2013'te öldürülmesinin ardından Nahda Hareketi önderliğindeki koalisyon hükümeti, protestolar ve siyasi kaosu engellemek adına istifa ederek görevini teknokrat hükümete bırakmıştı.

Geçen yıllar içinde suikastlara ilişkin soruşturmada ciddi bir ilerleme kaydedilememesi muhalefetin yoğun eleştirilerine neden olmuştu.

Kaynak: AA

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