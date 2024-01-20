Tunus'ta "terör örgütü üyesi olduğu" iddiasıyla aranan 22 kişi yakalandı.
Tunus Ulusal Muhafız Genel Müdürlüğü (Jandarma), konuya ilişkin yazılı açıklama yayımladı.
Açıklamada, "Güvenlik güçlerinin 10 ilde yürüttüğü operasyonları sonucu örgüt üyesi oldukları iddiasıyla aranan 22 kişi gözaltına alınmalarının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi." ifadelerine yer verildi.
Yakalanan şahısların 1 ila 13 yıl hapis cezasıyla yargılanacakları belirtilen açıklamada, tutuklanan örgüt üyelerinin hangi terör örgütüne mensup olduklarına dair bir bilgi paylaşılmadı.
Tunus Ulusal Muhafız Genel Müdürlüğü, 17 Ocak'ta yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerince ülkenin çeşitli kentlerinde yürütülen operasyonlar sonucu terör örgütü mensubu olmak iddiasıyla aranan 2'si kadın 21 kişinin tutuklandığını duyurmuştu.
Tunus, 2013'ten bu yana başta turizm merkezlerinin hedef alındığı birçok terör eylemine sahne olmuştu.
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