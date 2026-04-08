Tunus'ta Türk Kültürü Tanıtıldı

Tunus'un Nabil kentinde bulunan Mahmud el-Mesudi Lisesi'nde düzenlenen "Türk Günü" etkinliğinde Türk kültürü tanıtıldı.

Başkent Tunus'un yaklaşık 50 kilometre güneyindeki sahil kenti Nabil'de düzenlenen programa, Türkiye'nin Tunus Eğitim Müşaviri Emin Soysaç, Yunus Emre Enstitüsü Tunus Koordinatörü İbrahim Furkan Özdemir, Türkiye Maarif Vakfı Temsilcisi İbrahim Sert, Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenleri, öğrenciler ve veliler katıldı.

Program, iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başladı. Türkçe öğrenen Tunuslu öğrencilerin sunuculuğunu üstlendiği etkinlikte Türkçe şarkılar seslendirildi, çiğ köfte yoğruldu, Türk halk oyunları sergilendi ve katılımcılara Türk mutfağından ikramlarda bulunuldu.

Türkiye'nin Tunus Eğitim Müşaviri Soysaç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tunus'ta yaklaşık 24 lisede Türkçe dersi verildiğini belirterek, Nabil'deki Mahmud el-Mesudi Lisesi'nin de bu okullardan biri olduğunu söyledi.

Okulda görev yapan Türkçe öğretmeni Veysel Çetinkaya'nın öncülüğünde etkinliğin düzenlendiğini ifade eden Soysaç, "Bu tür faaliyetler iki kültürün kaynaşmasına ve ülkemizin tanıtımına katkı sağlıyor. Büyükelçiliğimizin bu etkinliklerin artırılması yönündeki teşvikleri bizleri memnun ediyor. Diğer okullarda da benzer programların düzenlenmesi için gayret gösteriyoruz. Bu etkinlikler, Türkiye ile Tunus arasındaki kültürel ilişkilerin gelişmesine katkı sunuyor." dedi.

Türkçe öğretmeni Çetinkaya da iki yıldır öğrencilerle Türkçe ve Türk kültürü üzerine çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "Bugün bunun bir meyvesi olarak şiirlerin, şarkıların, türkülerin ve dansların yer aldığı güzel bir program gerçekleştirdik." diye konuştu.

Çetinkaya, etkinliğin hazırlanmasında emeği geçen öğrencilere, okul yönetimine ve destek veren kurumlara teşekkür ederek, benzer programların Tunus genelinde yaygınlaşmasını temenni etti.

Okul Müdürü Lazhar Aşur ise etkinliklerin öğrencilerin bilgi birikimini zenginleştirdiğini ve farklı ülkelere açılan yeni ufuklar sunduğunu belirterek, bu tür faaliyetlerin eğitim ve kültürel ilişkilerin gelişmesine katkı sağladığını ifade etti.