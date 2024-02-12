Tunus\'ta Tutuklu Siyasiler Açlık Grevine Başlıyor

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Tunus'ta geçen yıl şubat ayında güvenlik güçlerince başlatılan gözaltı operasyonlarının ardından tutuklanarak cezaevine atılan siyasilerden 6'sının yarından itibaren açlık grevine başlayacakları duyuruldu.

"Devlet güvenliğine karşı komplo kurmak" iddiasıyla tutuklananların yakınları tarafından oluşturulan Mahkum Aileleri Koordinasyonu, açlık grevine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "devlet güvenliğine karşı komplo kurmak" suçundan tutuklu yargılanan 6 siyasi mahkumun, yapılan baskıların durdurulması, hak ve özgürlüklerinin iadesi için pazartesi gününden itibaren açlık grevine başlayacağı belirtildi.

Haksız yere tutuklandıkları vurgulanan açıklamada, açlık grevine girecek siyasilerin ismi şu şekilde açıklandı:

"Anayasa Profesörü Cevher Bin Mübarek, Cumhuriyet Partisi Genel Sekreteri İsam eş-Şabi, Nahda Hareketi'nin eski yöneticilerinden Abdulhamid el-Celasi, İş ve Özgürlükler için Demokratik Blok Partisi yöneticilerinden Hiyam et-Turki, eski Demokratik Akım Partisi Genel Sekreteri Gazi eş-Şevaşi ve Umut Partisi lideri Rida Bilhac."

Tutukluların adil bir yargılanma bekledikleri vurgulanan açıklamada, "Adil yargılamanın en temel koşullarının baltalanmasına, savunma ekibine karşı baskı ve mahkumları korkutmaya yönelik tavırların durdurulmasını talep ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

"Devlet güvenliğine karşı komplo kurmak" soruşturmasında onlarca kişi tutuklandı

Ülkede "Muhalefeti sindirmeyi amaçladığı" iddia edilen ve 11 Şubat'ta başlayan gözaltı operasyonlarıyla onlarca siyasetçi, gazeteci, aktivist, hakim ve iş insanı "devlet güvenliğine karşı komplo kurmak" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Bir toplantıdaki sözleri nedeniyle "halkı iç savaşa yönlendirmek" suçlamasıyla 17 Nisan'da evine baskın yapılarak gözaltına alınan Nahda lideri Raşid el-Gannuşi hakkında da ulusal ve uluslararası arenadaki tepkilere rağmen 48 saatlik polis sorgusunun ardından tutuklama kararı verilmişti.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ise ülkede bazı siyasilerin, "devletin güvenliğine karşı komplo kurmak" ve "ekonomik krizi körüklemeye yönelik adımlar"dan ötürü gözaltına alındığını söylemişti.

Tunus'ta "siyasi tutuklulardan" açlık grevi

Tunus'taki siyasi tutuklulardan Anayasa Profesörü Cevher Bin Mübarek 25 Eylül'de, Nahda Hareketi'nin eski yöneticilerinden Abdulhamid el-Celasi, İş ve Özgürlükler için Demokratik Blok Partisi yöneticilerinden Hiyam et-Turki, Cumhuriyet Partisi Genel Sekreteri İsam eş-Şabbi ve eski Demokratik Akım Partisi Genel Sekreteri Gazi eş-Şevaşi de 2 Ekim'de açlık grevine başlamıştı.

Nahda Hareketi de 29 Eylül'de yaptığı açıklamayla, tutuklu bulunan eski Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi'nin 3 günlük açlık grevine girdiğini duyurmuştu.