Tunus'ta Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü resepsiyonu düzenlendi

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Tunus'ta, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan ve Askeri Ataşe Albay Aydın Bayar'ın ev sahipliğinde büyükelçilik rezidansında gerçekleşen resepsiyona, yabancı misyon temsilcileri, ülkedeki Türk ve yerel kurumların temsilcileri katıldı.

İstiklal Marşı ve Tunus milli marşının okunmasıyla başlayan törende, Büyükelçi Demircan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajı okudu.

Resepsiyonun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Demircan, Tunus'ta görevini tamamlayan ve Sidney Başkonsolosu olarak atanan Birinci Müsteşar Belgün Ergüneş'i yeni görevinden dolayı tebrik etti.

Resepsiyonda, davetlilere Tunus yerel mutfağından yiyecek ve içecekler ikram edildi.