Tunus\'taki muhalefet, cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılmayacağını duyurdu

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Tunus'taki muhalefetin çatı oluşumu Ulusal Kurtuluş Cephesi yıl sonunda yapılması planlanan Tunus Cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılmayacağını duyurdu.

Ulusal Kurtuluş Cephesi Başkanı Ahmed Necip eş-Şabbi, cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin açıklama yapmak üzere başkent Tunus'ta basın toplantısı düzenledi.

Seçimlere katılma haklarının baki olduğunu belirten Şabi, "Seçimlerde rekabet koşulları mevcut olmadığı için önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılmama kararı aldık. Ancak bu koşulların değişmesi için mücadeleye devam edeceğiz. Bu sistemi değiştirmediğimiz taktirde, mevcut sistemin bir parçası olmayacağız." dedi.

İfade özgürlüklerinin ellerinden alındığını kaydeden Şabi, Ulusal Kurtuluş Cephesinin merkezinin kapatıldığını bu durumda hangi seçimlerden bahsedilebileceğini söyledi.

Özgür bir ortamda seçimlerin düzenlenebilmesi için çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Şabi, siyasi liderlerin çoğunun cezaevinde olduğunu ve bir kısmının açlık grevine devam ettiğini sözlerine ekledi.

Said'in 25 Temmuz olağanüstü kararları

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in 25 Temmuz 2021'de açıkladığı olağanüstü kararlar, ülkede bir tür "istisnai durum" oluşmasına yol açtı.

Meclisin çalışmalarını donduran ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldıran Said, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağladı.

Said'in açıkladığı "siyasi krizden çıkış yol haritası" kapsamında ülkede 25 Temmuz 2022'de anayasa referandumu, ardından erken genel seçimler yapıldı.

Yeni anayasa ile başkanlık sistemine geçilen Tunus'ta Halk Meclisinin yanı sıra "Bölgesel ve Yerel Ulusal Konsey" adıyla ikinci bir parlamentonun kurulacağı da anayasada yer almıştı.

Tunus'ta bazı kesimler Said'in kararlarını "darbe" olarak nitelendiriyor ve ülkenin demokrasiden uzaklaştığını savunuyor.

Tunus'ta Devlet güvenliğine karşı komplo kurmak" soruşturmasında onlarca kişi tutuklandı

Tunus'ta "Muhalefeti sindirmeyi amaçladığı" iddia edilen ve 11 Şubat'ta başlayan gözaltı operasyonlarıyla onlarca siyasetçi, gazeteci, aktivist, hakim ve iş insanı "devlet güvenliğine karşı komplo kurmak" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Bir toplantıdaki sözleri nedeniyle "halkı iç savaşa yönlendirmek" suçlamasıyla 17 Nisan'da evine baskın yapılarak gözaltına alınan Nahda lideri Raşid el-Gannuşi hakkında da ulusal ve uluslararası arenadaki tepkilere rağmen 48 saatlik polis sorgusunun ardından tutuklama kararı verilmişti.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ise ülkede bazı siyasilerin, "devletin güvenliğine karşı komplo kurmak" ve "ekonomik krizi körüklemeye yönelik adımlar"dan ötürü gözaltına alındığını söylemişti.