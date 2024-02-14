Tunus\'taki Muhalefet, Siyasi Tutukluların Açlık Grevine Destek Verdi

Tunus'taki muhalefet, ülkede geçen yıl şubat ayında güvenlik güçlerince başlatılan gözaltı operasyonlarının ardından tutuklu yargılanmalarına karar verilen siyasilerin 12 Şubat'ta başlattığı açlık grevine destek verdi.
Ülkede muhalefetin çatı oluşumu Ulusal Kurtuluş Cephesi ile sol partilerden oluşan Demokratik ve İlerici Güçler Koordinasyonu tarafından yapılan açıklamalarda, açlık grevine başlayan "siyasi tutuklulara" destek mesajları paylaşıldı.
İşçi Partisi, Demokratik Akım Partisi ile İş ve Özgürlükler için Demokratik Blok Partisi'nin de aralarında yer aldığı Demokratik ve İlerici Güçler Koordinasyonunun açıklamasında, "Koordinasyonumuz, herhangi bir yargılanma olmadan bir yılı aşkın süredir cezaevinde olan siyasi tutuklulara ve 12 Şubat'ta başlattıkları açlık grevine tam destek veriyor." ifadelerine yer verildi.
Tüm "siyasi tutukluların" serbest bırakılması çağrısı yapılan açıklamada, "Siyasi tutuklular tekrar özgürlüklerine ve ailelerine kavuşana kadar desteğimiz devam edecek." denildi.
Ulusal Kurtuluş Cephesinden yapılan açıklamada ise "Yasal herhangi bir gerekçe sunulmadan bir yılı aşkın süredir cezaevinde olan siyasi tutuklular ile dayanışma içerisindeyiz. Açlık grevlerini desteklediğimiz tutukluların derhal serbest bırakılmasını istiyoruz." ifadesi kullanıldı.
"Siyasi tutuklular" 12 Şubat'ta açlık grevine başladı
"Devlet güvenliğine karşı komplo kurmak" iddiasıyla tutuklananların yakınları tarafından oluşturulan Mahkum Aileleri Koordinasyonu tarafından 11 Şubat'ta yapılan açıklamada, "devlet güvenliğine karşı komplo kurmak" suçundan tutuklu yargılanan 6 siyasi mahkumun, yapılan baskıların durdurulması, hak ve özgürlüklerinin iadesi için 12 Şubat'tan itibaren açlık grevine başlayacağı duyurulmuştu.
Haksız yere tutuklandıkları vurgulanan açıklamada, açlık grevine girecek siyasilerin, Anayasa Profesörü Cevher Bin Mübarek, Cumhuriyet Partisi Genel Sekreteri İsam eş-Şabi, Nahda Hareketi'nin eski yöneticilerinden Abdulhamid el-Celasi, İş ve Özgürlükler için Demokratik Blok Partisi yöneticilerinden Hiyam et-Turki, eski Demokratik Akım Partisi Genel Sekreteri Gazi eş-Şevaşi ve Umut Partisi lideri Rida Bilhac olduğu kaydedilmişti.
"Devlet güvenliğine karşı komplo kurmak" soruşturmasında onlarca kişi tutuklandı
Tunus'ta "Muhalefeti sindirmeyi amaçladığı" iddia edilen ve 11 Şubat'ta başlayan gözaltı operasyonlarıyla onlarca siyasetçi, gazeteci, aktivist, hakim ve iş insanı "devlet güvenliğine karşı komplo kurmak" suçlamasıyla tutuklanmıştı.
Bir toplantıdaki sözleri nedeniyle "halkı iç savaşa yönlendirmek" suçlamasıyla 17 Nisan'da evine baskın yapılarak gözaltına alınan Nahda lideri Raşid el-Gannuşi hakkında da ulusal ve uluslararası arenadaki tepkilere rağmen 48 saatlik polis sorgusunun ardından tutuklama kararı verilmişti.
Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ise ülkede bazı siyasilerin, "devletin güvenliğine karşı komplo kurmak" ve "ekonomik krizi körüklemeye yönelik adımlar"dan ötürü gözaltına alındığını söylemişti.
Son Dakika › Güncel › Tunus'taki Muhalefet, Siyasi Tutukluların Açlık Grevine Destek Verdi - Son Dakika
ABD'nin Missouri eyaletindeki Kansas City'de Super Bowl'u kazanan Kansas City Chiefs takımı için düzenlenen geçit töreni sırasında silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ölü ve yaralı sayısına ilişkin henüz açıklama yapılmadı. Polis, saldırının ardından 2 kişiyi gözaltına aldı.
İstanbul Küçükçekmece'de, AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasında düzenlenen ve bir kadının ağır yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin suça sürüklenen 3 çocuk tutuklandı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığına Murat Kurum'u gösteren AK Parti, 14 Şubat Sevgililer Günü temalı bir reklam filmi yayınladı.
ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi, ABD'nin ciddi bir ulusal güvenlik tehdidiyle karşı karşıya olduğunu ve Başkan Joe Biden'ın konuyla ilgili bilgileri Kongre'ye sunmasını istedi.
Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 72 kiloda Selçuk Can, Azerbaycanlı Ulvi Ganizade'yi 2-0 yenerek altın madalya kazandı. Alperen Berber ise grekoromen stil 82 kilo finalinde şampiyonaya bireysel katılan Aliev'i 4-3 yendi ve altın madalyaya ulaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 12 yıl aranın ardından Mısır'a resmi ziyarette bulunması dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Birçok uluslararası basın kuruluşu, Erdoğan'ın ziyaretini Gazze konusu üzerinden görürken Yunan basını ise Doğu Akdeniz'deki Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) meselesi üzerinden haber yaptı. Komşu basınında Türkiye'nin, Mısır ile "drone diplomasisi" yürüttüğü ve Doğu Akdeniz'de Mısır ile Yunanistan arasında kurulan ortaklığın "yok olma" tehlikesiyle karşı karşıya olduğu yazıldı.
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir otobüste kadın yolcuyu taciz eden yabancı uyruklu şahıs, diğer yolcular tarafından dövüldü. O anlar kameralara yansırken kadın bir yolcu, tacizciye tepki göstererek "Pantolonunun niye ıslak?" dedi. Emniyette işlemleri biten şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
İstanbul Adalet Sarayı'ndaki polis noktasına düzenlenen terör saldırısına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Öldürülen teröristler Emrah Yayla ve Pınar Birkoç'un adliyeye silahla girdikten sonra içeride eylem için hazır bekleyen Elif Ersoy, Diyar Ersoy, Necla Birkoç ve Ercan Güneş'in yardımıyla bazı görevlileri rehin alacağı ve manifesto okuyacakları ortaya çıktı. Taleplerinin kabul görmemesi durumunda ise rehin aldıkları kamu görevlilerine sözde cezalandırma eylemi yapacakları öğrenildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?