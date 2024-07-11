Tunus'taki Nahda Hareketi, Cumhurbaşkanı Seçimlerinin Demokratik Olmayacağını Belirtti - Son Dakika
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Tunus'taki Nahda Hareketi, Cumhurbaşkanı Seçimlerinin Demokratik Olmayacağını Belirtti

Tunus'taki Nahda Hareketi, 6 Ekim'de yapılacak cumhurbaşkanı seçiminin demokratik, adil ve şeffaf olmayacağını belirtti. Hareketin Facebook hesabından yapılan açıklamada, siyasi iklimin arındırılması, fırsat eşitliğinin sağlanması ve siyasi tutukluların serbest bırakılması gibi adımların atılmadığı sürece seçimlerin gerçek anlamda demokratik olamayacağı ifade edildi. Nahda Hareketi'nin seçimlere katılıp katılmama konusunda henüz karar vermediği belirtilirken, adayların nihai listesinin henüz bilinmediği ve Hareketin hiçbir adaya bağlılığının olmadığı vurgulandı.

11.07.2024 18:49
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Tunus'taki Nahda Hareketi, 6 Ekim'de yapılacak cumhurbaşkanı seçiminin "siyasi iklim arındırılmadıkça ve fırsat eşitliği sağlanmadıkça demokratik, adil ve şeffaf olmayacağını" belirtti.

Nahda Hareketi'nin Facebook hesabından Nahda Hareketi Genel Sekreteri El-Acmi el-Verimi'nin imzasıyla paylaşılan yazılı açıklamada, "Siyasi iklimin arındırılması, fırsat eşitliğinin sağlanması, siyasi tutukluların serbest bırakılması, parti faaliyetleri üzerindeki kısıtlamaların kaldırılması ve ifade, adaylık ve seçim özgürlüğünün sağlanması gibi adımlar atılmadıkça bu seçimler gerçek anlamda demokratik, adil, şeffaf ve rekabetçi olamaz." ifadelerine yer verildi.

Nahda Hareketi'nin cumhurbaşkanı seçiminde hakkı olmasına rağmen aday göstermeyeceği kaydedilen açıklamada, "Seçimlere katılma veya boykot etme konusunda nihai karar henüz alınmadı. Bu kararı uygun zamanda Ulusal Kurtuluş Cephesi ve tüm bileşenleriyle tam istişare ve koordinasyon içinde yapacağız." ifadesi kullanıldı.

Seçimlerin ulusal ve anayasal bir hak olduğu vurgulanan açıklamada, "demokratik kriter ve şartların yürütülmesine yönelik standartların sağlanması" çağrısında bulunuldu.

Adayların nihai listesi henüz bilinmediği için Nahda Hareketi'nin hiçbir adaya bağlılığının bulunmadığı aktarılan açıklamada, Hareketin, "demokratik yolu yeniden tesis etme mücadelesinin siyasi çerçevesi olarak Ulusal Kurtuluş Cephesi'ne bağlı olduğu" kaydedildi.

Tunus'ta 6 Ekim'de cumhurbaşkanı seçiminin yapılacağı duyurulmuştu.

Kaynak: AA

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