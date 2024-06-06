Tunus'taki Nahda Hareketi, tutuklu siyasilerin serbest bırakılmasını talep etti - Son Dakika
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Tunus'taki Nahda Hareketi, tutuklu siyasilerin serbest bırakılmasını talep etti

Tunus\'taki Nahda Hareketi, tutuklu siyasilerin serbest bırakılmasını talep etti

Tunus'taki Nahda Hareketi, tutuklu siyasilerin serbest bırakılması çağrısı yaparak, özgür ve adil seçim koşullarının sağlanmasını talep etti. Hareket, kuruluşunun 43. yıl dönümü dolayısıyla yapılan açıklamada, siyasi havanın yumuşaması, yargı ve seçim organlarının bağımsızlığı ve ifade özgürlüğü gibi konulara vurgu yaptı.

06.06.2024 20:00
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Tunus'taki Nahda Hareketi, "devlet güvenliğine karşı komplo kurmak" suçlamasıyla Şubat 2023'ten bu yana tutuklu yargılanan siyasilerin, ekim ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce, "özgür ve adil seçim koşullarının sağlanması için serbest bırakılmaları" çağrısı yaptı.

Nahda Hareketi, kuruluşunun 43. yıl dönümü dolayısıyla siyasi gündeme ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Tunus demokratik hareketine mensup gruplar ekim ayında düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce özgür ve adil seçim koşullarının sağlanması için tutuklu siyasilerin serbest bırakılmasını talep ediyor. Siyasi havanın yumuşaması için herkese aday olma hakkı tanınması, yargı ve seçim organlarının bağımsızlığının sağlanması, ifade ve düşünce özgürlüğü üzerindeki kısıtlamaların kaldırılması gerekiyor." ifadelerine yer verildi.

"Devlet güvenliğine karşı komplo kurmak" soruşturmasında onlarca kişi tutuklandı

Ülkede "muhalefeti sindirmeyi amaçladığı" iddia edilen ve 11 Şubat 2023'te başlayan gözaltı operasyonlarıyla onlarca siyasetçi, gazeteci, aktivist, hakim ve iş insanı "devlet güvenliğine karşı komplo kurmak" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Bir toplantıdaki sözleri nedeniyle "halkı iç savaşa yönlendirmek" suçlamasıyla 17 Nisan 2023'te evine baskın yapılarak gözaltına alınan Nahda lideri Raşid el-Gannuşi hakkında da tutuklama kararı verilmişti. Karara ulusal ve uluslararası alanda tepkiler gelmişti.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ise ülkede bazı siyasilerin, "devletin güvenliğine karşı komplo kurmak" ve "ekonomik krizi körüklemeye yönelik adımlar"dan ötürü gözaltına alındığını söylemişti.

Kaynak: AA

Yargı, Tunus, Politika, Güncel, Son Dakika

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