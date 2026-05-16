Tunus'tan Filistin'e BM Üyeliği Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tunus'tan Filistin'e BM Üyeliği Çağrısı

16.05.2026 02:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tunus Dışişleri, Filistin'e BM'de tam üyelik verilmesi için acil çağrıda bulundu.

Tunus Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde Filistin'e "gecikmeden" tam üyelik verilmesi çağrısında bulundu.

Bakanlık, İsrail'in 15 Mayıs 1948'de Filistinlilere yönelik işlediği suçları ifade eden Nekbe'nin (Büyük Felaket) 78. yılı dolayısıyla yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, Filistin halkının "bağımsız ve egemen bir devlet çatısı altında özgürlük ve onur içinde yaşama yönündeki meşru taleplerini gerçekleştirmek için İsrail işgaline karşı verdiği cesur mücadele ve kararlı direnişinin" sürdüğü belirtildi.

Filistin halkının, "uluslararası toplumun şüpheli sessizliği karşısında işgalci gücün baskısı, zulmü ve askeri gücüyle tek başına yüzleştiği" ifade edilen açıklamada, Filistin'in uluslararası hukuk çerçevesinde yaklaşık 150 ülke tarafından tanınan bir devlet olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Filistin'e BM'de "daha fazla gecikme ve oyalama olmaksızın" tam üyelik hakkının verilmesinin zamanının geldiği kaydedildi.

Tunus Dışişleri Bakanlığı ayrıca, Filistin halkının devredilemez haklarını savunmasına yönelik koşulsuz desteğini yineleyerek, Filistinlilerin kendi kaderini tayin hakkına verdiği desteğin sürdüğünü belirtti.

Nekbe

Filistinliler, İsrail'in 14 Mayıs 1948'de işgal ettiği Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlileri zorunlu göçe tabi tutması nedeniyle 15 Mayıs'ı "Nekbe" (Büyük Felaket) olarak anıyor.

İsrail güçleri Nekbe sırasında, 1 milyona yakın Filistinliyi zorla topraklarından çıkararak sürgün etti, Filistinlilere ait 675 köy ve kasaba yok edildi. Siyonist terörist çeteler, 70'ten fazla katliam yaptı ve bu olaylarda 15 binden fazla Filistinli yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Dış Politika, Orta Doğu, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunus'tan Filistin'e BM Üyeliği Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oğlunun acısına dayanamadı Aynı aileden iki cenaze çıktı Oğlunun acısına dayanamadı! Aynı aileden iki cenaze çıktı
Samsun’da 87 yaşındaki kadın ırmak kenarında ölü bulundu Samsun'da 87 yaşındaki kadın ırmak kenarında ölü bulundu
Aksaray’da minibüs tıra çarptı: 12 yaralı Aksaray'da minibüs tıra çarptı: 12 yaralı
Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2 bin 610 personel alacak Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2 bin 610 personel alacak
Eskişehir’deki yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi Eskişehir'deki yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi
Küçükçekmece’de bir otomobil dur ihtarına uymadı: 1 polis yaralandı Küçükçekmece'de bir otomobil dur ihtarına uymadı: 1 polis yaralandı

00:09
ABD’de Trump’ın 7 metrelik altın heykeli golf sahasına dikildi
ABD’de Trump’ın 7 metrelik altın heykeli golf sahasına dikildi
23:32
Süper Lig’e dönüş yolunda Jorge Jesus, Fenerbahçe ile görüşüyor
Süper Lig'e dönüş yolunda! Jorge Jesus, Fenerbahçe ile görüşüyor
23:06
Reyting rekortmeni dizi için final kararı: Eşref Rüya ekrana veda ediyor
Reyting rekortmeni dizi için final kararı: Eşref Rüya ekrana veda ediyor
22:43
Belçikalı büyükelçi oynadı, Fransa’dan “Erik dalı” daveti geldi
Belçikalı büyükelçi oynadı, Fransa’dan “Erik dalı” daveti geldi
22:19
31 yıllık sırrı DNA testi çözdü Ünlü iş insanının dünyasını başına yıkan gerçek
31 yıllık sırrı DNA testi çözdü! Ünlü iş insanının dünyasını başına yıkan gerçek
21:22
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2026 06:06:31. #7.12#
SON DAKİKA: Tunus'tan Filistin'e BM Üyeliği Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.