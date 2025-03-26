Tunus'tan Göçmenlerin Geri Dönüşüne Destek Çağı

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, uluslararası kuruluşlara, düzensiz göçmenlerin gönüllü geri dönüşüne yönelik çabalara destek vermeleri çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Said, başkent Tunus'taki Kartaca Sarayında Dışişleri Bakanı Muhammed Ali en-Nefti'yi kabul etti.

Toplantıda ülkedeki düzensiz göçmenlerin kendi ülkelerine gönüllü geri dönüşlerini güvence altına almak amacıyla, Tunus'un, Uluslararası Göç Örgütü başta olmak üzere konuyla ilgili uluslararası kuruluşla ilişkileri ele alındı.

Said, uluslararası kuruluşlara, ülkesinin düzensiz göçmenler için yürüttüğü "gönüllü geri dönüş" çabalarına desteklerini artırmaları; ilgili tüm kuruluşlara ve ülkelere de düzensiz göçmen kaçakçılığı yapan suç şebekelerini çökertmek için işbirliğini yoğunlaştırma çağrısında bulundu.

Bu yılın başından bu yana, sadece Tunus'ta bulunan 1544 düzensiz göçmenin gönüllü olarak ülkesine dönüşünün sağlandığına işaret eden Said, "ne insani ne de hukuki açıdan kabul edilemez olan bu olguya nihai bir son vermek için daha fazla çaba gösterilmiş olsaydı gönüllü geri dönüşteki rakamların çok daha yüksek olacağını" ifade etti.

Tunus Dışişleri Bakanlığından 23 Ocak'ta yapılan açıklamada Dünya Göç Örgütü başta uluslararası kuruluşlarla işbirliği yaparak 2024 yılı boyunca 7 bin 250 düzensiz göçmenin gönüllü olarak ülkesine dönüşünün sağlandığını belirtmişti.

Tunus'ta düzensiz göçmen sorunu

Her yıl binlerce Afrikalı düzensiz göçmen, daha iyi bir yaşam umuduyla Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmak için Libya ve Cezayir'e sınırı olan Tunus'a geliyor.

Orta Akdeniz'deki düzensiz göç rotası üzerinde yer alan İtalya'nın Kuzey Afrika'ya en yakın kara parçası Lampedusa Adası, Tunus kıyılarına yaklaşık 130 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Tunus'un Sfaks kenti, düzensiz göçmenlerin Lampedusa'ya ulaşma çabaları için sıklıkla geldiği noktaların arasında öne çıkıyor.

Avrupa Komisyonu, Eylül 2023'te Tunus ile Avrupa Birliği (AB) arasında imzalanan ve bir kısmı düzensiz göçmen akışının azaltılmasını amaçlayan mutabakat zaptı kapsamında Tunus'a 127 milyon avroluk yardım tahsis edildiğini açıklamıştı.