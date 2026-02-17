Tunus-Türkiye Ticaret Odası Kuruldu - Son Dakika
Tunus-Türkiye Ticaret Odası Kuruldu

17.02.2026 13:29
Tunus'ta yeni kurulan Ticaret Odası, iki ülke arasındaki ticari ilişkileri güçlendirmeyi hedefliyor.

Tunus'ta kurulan Tunus– Türkiye Ticaret Odası, gerçekleştirilen seçimlerin ardından yeni başkan ve yönetimiyle çalışmalarına başladı.

Farklı sektörleri temsil eden 60 üyeden oluşan oda yönetiminin, iki ülke arasındaki ticari ve yatırım ilişkilerini kurumsal zeminde güçlendirmesi hedefleniyor.

Ticaret odasının başkent Tunus'ta düzenlenen toplantısının ardından, AA muhabirine açıklamada bulunan Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan, Türkiye ile Tunus arasındaki ticaret hacminin bu yıl artış gösterdiğini belirterek, ilişkilerin sağlıklı şekilde ilerleyebilmesi için ticaretin daha da geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

Tunus'ta ortak bir ticaret odası fikrinin uzun süredir gündemde olduğunu aktaran Demircan, "Bugün hayata geçirilmiş olması memnuniyet verici. Altmış kişilik üye yapısıyla, farklı sektörleri kapsayan dengeli bir dağılım sağlandı. Bu yapının iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin kurumsal zeminde güçlenmesine katkı sunacağına inanıyorum." dedi.

Demircan, odanın, Türkiye ile iş yapan çevreleri koordine edecek, iş insanlarını bir araya getirecek ve diplomatik misyonun üzerindeki iş yükünü hafifletecek önemli bir zemin oluşturacağını kaydetti.

Ticari diplomasi ve sektör bazlı çalışma vurgusu

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye–Tunus İş Konseyi Başkanı Banu Küçükel ise Tunus temasları kapsamında, Tunus iş dünyasının çatı kuruluşu Tunus Sanayi, Ticaret ve Zanaatkarlar Birliği (UTICA) yetkilileriyle bir araya geldiklerini ve Türkiye'nin Tunus Büyükelçiliğini ziyaret ettiklerini aktardı.

Tunus'ta Türkiye ile iş yapan ve Türkiye'de Tunus ile çalışan iş insanlarını buluşturmanın öncelikli hedefleri olduğunu ifade eden Küçükel, ithalat ve ihracatın artırılması ile mevcut ticari dengesizliklerin giderilmesi için sektör bazlı çalışmalar yürütüleceğini söyledi.

Olası sorunların ticari diplomasi kanalları aracılığıyla, Ticaret Bakanlığı ve ilgili kurumlarla koordinasyon içinde çözüme kavuşturulmasının planlandığını dile getiren Küçükel, Tunus'un Afrika pazarına açılan önemli bir kapı konumunda bulunduğunu, ülkedeki teşvik mekanizmalarının ortak yatırımlar açısından fırsatlar sunduğunu kaydetti.

Tekstilde üretim ve yatırım çağrısı

Tunus'ta 15 yıldır tekstil sektöründe üretim yapan ve yeni dönemde Tunus–Türkiye Ticaret Odası Başkanlığına seçilen Selçuk Yılmaz da Tunus'un özellikle tekstil alanında güçlü bir üretim altyapısına sahip olduğunu belirtti.

Türkiye'den temin edilen kumaşların Tunus'ta işlenerek Avrupa Birliği'ne ihraç edildiğini aktaran Yılmaz, tekstil başta olmak üzere üretim yapmak isteyen yatırımcıları Tunus'a davet etti.

Yılmaz, Türkiye ve Tunus'taki iş insanlarını bir araya getirerek süreçleri kolaylaştırmayı, her sektörde iki ülke arasındaki ticari işlemlerin hızlı, doğru ve güvenli şekilde yürütülmesine katkı sağlamayı hedeflediklerini ifade ederek, ekonomik ilişkileri daha üst seviyeye taşımak için çalışacaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

