Tunus'un Silyana vilayetinde sel sularına kapılan 8 yaşındaki çocuğun cesedi bulundu

Tunus'un Silyana vilayetinde şiddetli yağışların ardından meydana gelen sel sularına kapılan çocuk hayatını kaybetti.

Tunus resmi haber ajansının (TAP) haberine göre, Silyana'nın Ruhiyye bölgesinde 8 yaşındaki çocuğun cesedi, Sivil Savunma ekiplerince Vadi Ruhiyye'de bulundu.

Kasrin vilayetinin Sebiba bölgesinde akrabalarının yanında kalan 8 yaşındaki çocuk ile 12 yaşındaki kuzeni birlikte eve dönerken Vadi Ruhiyye'den geçmeye çalıştı.

Sel sularına kapılan kuzenlerden 8 yaşındaki yaşamını yitirdi, diğeriyse kurtarılarak Ruhiyye'deki hastaneye kaldırıldı.

Tunus'ta son günlerde etkili olan şiddetli yağışlar başkent Tunus'un yanı sıra ülkenin doğu ve orta kesimlerindeki bazı bölgelerde su baskınlarına ve ulaşımda aksamalara yol açtı. İçişleri Bakanlığına bağlı Sivil Savunma ekipleri, 17 Eylül'de ülke genelinde 516 müdahale gerçekleştirdi, bunların 143'ünün yollardaki kurtarma ve yardım çalışmaları olduğu bildirildi.