Tunus ve Cezayir Arasında İşbirliği Toplantısı - Son Dakika
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Tunus ve Cezayir Arasında İşbirliği Toplantısı

09.07.2026 10:09
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Tunus ve Cezayir dışişleri bakanları, stratejik işbirliğini güçlendirmek için toplantı düzenledi.

Tunus Dışişleri Bakanı Muhammed Ali en-Nefti ile Cezayirli mevkidaşı Ahmed Attaf, Cezayir'de düzenlenen Tunus-Cezayir İzleme Komitesi Toplantısı'na eş başkanlık etti.

Tunus Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, iki ülke arasındaki işbirliğinden sorumlu çeşitli kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katıldığı başkent Cezayir'deki toplantıda, Aralık 2025'te Tunus'ta düzenlenen 23. Tunus-Cezayir Yüksek Ortak Komisyonu Toplantısı ile Tunus-Cezayir Ekonomi Forumu'nda alınan kararların uygulanma süreci ele alındı.

Toplantıda, ikili işbirliği mekanizmalarının düzenli şekilde toplanmasının, ortak proje ve programların uygulanmasının izlenmesi ve değerlendirilmesi ile gelecek dönemde gerçekleştirilecek ikili temaslara hazırlık açısından önem taşıdığı vurgulandı.

Açıklamada, Nefti ile Attaf'ın özellikle güvenlik, ulaştırma, iletişim teknolojileri, sosyal işler, istihdam, mesleki eğitim ile kültür ve spor alanlarında kaydedilen ilerlemeyi memnuniyetle karşıladığı belirtildi.

İki Bakan'ın ayrıca su, enerji ve gıda güvenliği alanlarındaki ortak sorunlarla mücadele edilmesi, ikili ticaretin geliştirilmesi ve iki ülke şirketlerinin Afrika pazarlarına ortak açılımının desteklenmesi konusunda işbirliğinin güçlendirilmesinin önemini teyit ettiği aktarıldı.

Tunus'ta 11-12 Aralık 2025'te Başbakan Sara ez-Zafrani ile Cezayir Başbakanı Muhammed Nezir el-Arbavi adına dönemin görevli heyetlerinin katılımıyla düzenlenen 23. Tunus-Cezayir Yüksek Ortak Komisyonu Toplantısı, iki ülke arasında stratejik ortaklığı güçlendirmeyi hedefleyen 25 anlaşma, mutabakat zaptı ve uygulama programının imzalanmasıyla sonuçlanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tunus ve Cezayir Arasında İşbirliği Toplantısı - Son Dakika

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