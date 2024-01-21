Tunus Dışişleri Bakanı, Çin ile verimli işbirliğinden övgüyle bahsetti

TUNUS, 21 Ocak (Xinhua) -- Tunus Dışişleri, Göç ve Yurtdışındaki Tunuslular Bakanı Munir Ben Rjiba, ülkesi ile Çin arasında son altmış yıldır süregelen verimli işbirliğinden övgüyle söz etti.

Rjiba, Cuma akşamı Çin-Tunus diplomatik ilişkilerinin kuruluşunun 60. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen resepsiyonda, iki ülkenin altyapı inşası, su kaynaklarının kullanımı ve sağlık alanlarındaki işbirliğinin Tunus halkına fayda sağladığını ifade etti.

Rjiba, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Aralık 2022'de düzenlenen Çin-Arap Ülkeleri Zirvesi'nde Çin ve Tunus liderlerinin yaptığı başarılı görüşmenin iki ülke arasında gelecekte yapılacak işbirliğine yönelik yol haritasını çizdiğini belirtti.

Çin'in Tunus Büyükelçisi Wan Li ise büyükelçilik tarafından düzenlenen resepsiyonda, Tunus ile çeşitli alanlarda işbirliğini güçlendirmeye, kapsamlı mutabakat sağlamaya, ayrıca barış ve kalkınmayı ortaklaşa korumaya istekli olduklarını söyledi.

Çin Büyükelçisi, iki ülke arasındaki tatbiki işbirliğinin, 60 yıl önce diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana verimli sonuçlar verdiğini vurguladı.