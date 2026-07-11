Tunus ve Nijerya Ekonomik İşbirliği İçin Görüştü

Tunus ile Nijerya, Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi'nin (AfCFTA) sunduğu imkanlardan yararlanarak ticaret hacmini artırma ve ekonomik işbirliğini güçlendirme konusunu ele aldı.

Tunus Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Muhammed Ali en-Nefti ile Nijerya Dışişleri Bakanı Bianca Odumegwu-Ojukwu telefonda görüştü.

Görüşmede iki bakan, her iki ülkenin de üyesi olduğu Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi'nin sunduğu fırsatların değerlendirilerek ticaretin geliştirilmesi ve ekonomik tamamlayıcılığın güçlendirilmesinin önemini vurguladı.

Taraflar ayrıca bölgesel ve uluslararası platformlarda koordinasyon ve istişarenin artırılması, özellikle de Afrika Birliği Telekomünikasyon Birliği Genel Sekreterliği başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası kuruluşlardaki üst düzey görevlere yönelik adaylıklarda karşılıklı desteğin sürdürülmesini ele aldı.

Görüşmede bilgi ve iletişim teknolojileri, sağlık, sağlık turizmi ile imalat ve petrol sanayileri başta olmak üzere katma değeri yüksek alanlarda ikili işbirliğinin genişletilmesi ve çeşitlendirilmesi konusunda görüş birliğine varıldı.

İki bakan, akademik ve kültürel alanlardaki mevcut işbirliği düzeyinden duydukları memnuniyeti de dile getirdi.

Açıklamada, Tunus'un bu yılın son çeyreğinde Tunus-Nijerya Ortak Komitesi'nin 6. dönem toplantısına ev sahipliği yapmasının beklendiği belirtilerek, toplantıda ikili işbirliğinin geliştirilmesi, Afrika'daki ortak çalışmalar, Afrika Birliği reformu ile kıtadaki güvenlik ve kalkınma konularının ele alınmasının öngörüldüğü kaydedildi.