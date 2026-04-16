Tunus ve Ruanda Arasında İşbirliği Anlaşması

Tunus, Ruanda ile kamu ve özel sektörü kapsayan sağlık, yükseköğretim, bilimsel araştırma ve ticaret gibi öncelikli alanlarda iki yıllık işbirliği programı üzerinde mutabakata vardığını duyurdu.

Tunus Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, başkent Tunus'ta Dışişleri Bakanı Muhammed en-Nefti ile Ruandalı mevkidaşı Olivier Nduhungirehe'nin katılımıyla bir çalışma toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, iki ülke arasındaki mevcut işbirliği ilişkileri ele alındı, ortak ilgi alanlarında işbirliğinin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi imkanları değerlendirildi.

Taraflar, 2026-2027 dönemini kapsayan bir çalışma programı üzerinde anlaştı. Programın sağlık, yükseköğretim, bilimsel araştırma, ticaret, turizm, bilgi ve iletişim teknolojileri, altyapı ile elektrik ve su bağlantı ağlarını kapsadığı aktarıldı.

Bakanlar ayrıca, işbirliğine yeni bir ivme kazandırılması, üst düzey yetkililer ile ekonomik aktörler arasında doğrudan iletişim kanallarının kurulması ve ekonomik-ticari ilişkileri güçlendirecek mekanizmaların geliştirilmesi konusunda mutabık kaldı.

Taraflar, gelecek dönemde yapılacak ikili temaslara hazırlığın önemine de vurgu yaptı.

İki bakan iş dünyası temsilcilerini, Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Alanı (AfCFTA) ile Doğu ve Güney Afrika Ortak Pazarı (COMESA) üyeliklerinden azami ölçüde yararlanarak ticaret hacmini artırmaya davet etti.

Ruanda Dışişleri Bakanı Nduhungirehe, 1994-1995 yıllarında ülkede barış ve güvenliğin sağlanmasına katkı sunan Tunus birliğinin rolüne övgüde bulundu, Tunuslu şirketlerin Ruanda'da yürüttüğü elektriklendirme ve su projelerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Nduhungirehe ayrıca, Ruanda'nın Tunus ile ilişkileri daha da geliştirme ve bu ilişkileri iki ülke liderleri arasındaki iyi siyasi düzeye taşıma konusundaki kararlılığını yineledi.

Tunuslu iş insanlarından oluşan bir heyet, geçen yıl ekim ayında Kigali'de düzenlenen Tunus-Ruanda Ekonomik Forumu'na katılmıştı.