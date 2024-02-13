Tunuslu hakim Beşir el-İkrimi\'nin savunma ekibi, müvekkilinin tutuklu olmasının nedenini açıkladı

Tunuslu hakim Beşir el-İkrimi'nin savunma ekibi, Şubat 2023'ten bu yana terör suçlamasıyla tutuklu olan müvekkilinin "yargı kararlarına bağlılığı ve bağımsızlığını savunması nedeniyle" tutuklu bulunduğunu belirtti.
İkrimi'nin savunma heyeti konuya ilişkin başkent Tunus'ta basın toplantısı düzenledi.
Burada konuşan savunma heyeti üyelerinden Muhammed Fevzi el-Milavi, müvekkilleri İkrimi'nin tutuklanmasının nedeninin, kendisine tevdi edilen dosyalar konusunda "hakimin kararının bağımsızlığına bağlı kalması" olduğunu ifade etti.
Milavi, her türlü bağımsız yargıyı ortadan kaldıran ve yargı dosyalarını "hakimin reddedebileceği ve dolayısıyla kendisine haksızlık edilebileceği" siyasi bir yöne dönüştüren genel bir yönelim olduğunu ve İkrimi'nin başına da bunun geldiğini söyledi.
Milavi, " Hakim, önemli dosyalarda vicdanının emrettiklerine uyduğu takdirde, özellikle olumlu ya da olumsuz yönde belirli bir karara baskı yapan taraflar varsa haksızlığa maruz kalacağı kesindir." dedi.
Tunus'ta suikastle öldürülen solcu muhalif Şukri Beliyd'in liderliğindeki "Vafd" partisi, İkrimi'yi soruşturma hakimi iken "suikast dosyasını tahrif etmek, suçluları örtbas etmek ve Nahda hareketini suikasta karışmakla suçluyor"
Başkent Tunus'ta 6 Şubat 2013'te öldürülen ve dönemin Başbakanı Hammadi el-Cibali'nin istifasına, protestoların patlak vermesine ve siyasi krize yol açan Beliyd suikastına ilişkin davanın duruşmaları geçen hafta başlamıştı.
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