Tunuslular ramazan ayında artan gıda fiyatlarından şikayetçi

Tunus'ta ramazan ayının başlamasıyla birlikte vatandaşlar iftar ve sahur hazırlıkları için pazarlara akın etti.
Son yıllarda devam eden siyasi krizin körüklediği ekonomik krizden dolayı başta un, şeker ve yağ gibi bazı temel gıda maddelerinin temininde sıkıntı yaşanan Tunus'ta, halk yüksek gıda fiyatlarından şikayetçi.
AA ekibi, başkent Tunus'un en büyük pazar yeri olan Merkez Çarşısı'nda ramazan alışverişine çıkan halka mikrofon uzattı.
Merkez Çarşısı, içinde sebze ve meyve pazarlarının yanı sıra, et, balık, tavuk, hurma ve kuru gıda ürünlerinin satıldığı pazarlara da ev sahipliği yapıyor.
"Gıda fiyatları ramazan ayında çok yükseldi"
Ramazan ayında özellikle iftar sofralarında yer verilen et ve balık ürünlerindeki fiyat artışından şikayet edilen Tunus'ta, kuzu eti fiyatı 48 dinar (15,5 Dolar), büyük baş etin fiyatı ise 40 dinar (12 Dolar) civarında.
Balık fiyatlarının da ramazan ayının başlamasıyla birlikte arttığını söyleyen Tunuslu ev hanımı Mufide eş-Şebli, "Fiyatlar çok yüksek, adeta esnaf fiyatları artırmak için ramazan ayını bekliyor. Salatalığın kilosu ramazandan önce 3 dinarken bugün 5 dinar, bal kabağı 1,5 dinardı şimdi 3 dinar, balık fiyatları o kadar artmış ki almamızın imkanı yok." diye konuştu.
Pazarda her türlü yiyecek ve içeceğin bulunduğunu ama yüksek fiyatlardan dolayı satın alamadıklarını söyleyen Şebli, hükümetin inisiyatif alarak piyasadaki gıda artışlarına müdahale etmesini ve fiyatların düşürülmesini istediğini söyledi.
"Artan talep fiyatların yükselmesine neden oluyor"
Ramazan alışverişine çıkan 78 yaşındaki Muhammed Tunisi de gıda fiyatlarının ramazan ayı ile beraber attığını gözlemlediğini ifade etti.
Pazardaki fiyatları şaşkınlıkla karşıladığını belirten Tunisi, "Ramazan ayının ilk günlerinde fiyatların yükselmesinin talebin artmasından kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Oruçlu olarak pazara çıkan vatandaş her şeyi fazlasıyla almak istediği için talebin yükselmesine neden oluyor, bu yüzden de esnaf fiyatları arttırıyor." diye konuştu.
Tunus'ta orta halli bir ailenin en az 2 bin 500 dinar (810 Dolar) ile geçinebileceğini belirten Tunisi, ev ihtiyaçlarının yanı sıra elektrik ve su faturalarının ödenmesi gerektiğini ayrıca çocukların masraflarının da ramazan ayında arttığını söyledi.
"Yüksek fiyatların sebebi mevsim geçişi"
Merkez Çarşısı'nın renkli esnaflarından ve aynı zamanda fotoğrafçılık yapan limon satıcısı Hamza Ayari ise fiyat artışlarının ramazan ayından dolayı değil mevsim geçişinden kaynaklandığını savundu.
Çarşının her yıl ramazan ayında yoğunluk yaşadığına dikkati çeken Ayari, "Sofraları süsleyen bütün gıdalar bu pazarda mevcut, haliyle ramazan ayında çarşının bu şekilde kalabalık olması normal. Tunuslu aileler genelde alışveriş için Merkez Çarşısı'nı tercih ediyor." dedi.
Fiyat artışlarının ramazan ayından kaynaklı olmadığını söyleyen Ayari, "Yüksek fiyatların sebebi mevsim geçişi. Kıştan bahara geçiyoruz, bazı ürünlerin hasadı daha yapılamadığı için bazı ürünlerin fiyatı çok yükseldi. Ayrıca son yıllarda yaşanan kuraklık da fiyatların artmasına sebep oluyor." ifadelerini kullandı.
Tunus Kentini Koruma Derneği tarafından 2007 yılında restore edilen Merkez Çarşısı, 1891 yılında Fransa sömürgesi döneminde inşa edildi. Pazartesi hariç haftanın her günü açık olan çarşıda, ülkenin birçok yerinden gelen taze ürünler satışa sunuluyor.
Son Dakika › Güncel › Tunuslular ramazan ayında artan gıda fiyatlarından şikayetçi - Son Dakika
Yalova'nın Termal ilçesinde bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan 17 üniversite öğrencisine mantar yetiştiriciliği konusunda eğitim verildi. Öğrenciler, Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü'nde düzenlenen kursa katılarak mantar üretim tesisinde uygulamalı eğitim aldı. Eğitim sonrasında öğrenciler, ilerleyen yıllarda benzer alanlarda işletme kurmayı hedeflediklerini ifade etti.
Çanakkale'nin Biga ilçesi açıklarında öğle saatlerinde hortum oluştu. Hortum, sahil bölgesinden cep telefonlarıyla görüntülendi ve kısa sürede etkisini yitirdi.
Bartın Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın MHP'den Belediye Başkan adayı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, seçim çalışmaları kapsamında kent merkezindeki esnafı ziyaret etti. Ziyaretlerde esnaf ve vatandaşların taleplerini dinleyen Fırıncıoğlu, esnaflarla olan gönül bağını güçlendirdiklerini belirterek, kentin gelişmesinde esnafın önemli rol oynadığını vurguladı. Fırıncıoğlu, huzur ve güven ortamının korunması temennisinde bulundu.
Türk Nefroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Alaattin Yıldız, Türkiye'de yılda yaklaşık 3 bin 500'ün üzerinde böbrek nakli gerçekleştirildiğini ve bunun yaklaşık yüzde 10'unun yurt dışından gelen hastalara sağlık turizmi kapsamında uygulandığını söyledi.
KESK Eş Genel Başkanı Ahmet Karagöz, yeni dönem Merkez Yürütme Kurulu üyeleriyle düzenlediği basın toplantısında, iktidarın gerilim, şiddet ve çatışma ile sürdüğünü, uluslararası sermayeye alan açtığını, hukuk ve insan haklarını yok saydığını belirtti. Karagöz ayrıca, deprem bölgesinde yaşanan sorunlara ve altın madeni faciasına da değindi ve KESK'in kamu emekçisi ve emeklisi için mücadelesini sürdüreceğini vurguladı.
Konya'nın Kulu ilçesinde Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKEP) projesi kapsamında çiftçilere sertifikalı yeşil mercimek ve kimyon tohumu dağıtıldı. Dağıtım törenine Kulu Kaymakamı, Belediye Başkan Vekili ve tarım yetkilileri katıldı.
İstanbul Bahçeşehir'de Eros adlı kediyi tekmeleyerek öldüren İbrahim Keloğlan hakkında Küçükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından verilen karar açıklandı. Sanığa 3 yıl hapis cezası verilmesine karar veren mahkeme, iyi hal indirimi uygulayarak cezayı 2 yıl 6 aya düşürdü. Mahkeme ayrıca sanığın yurtdışına çıkışını yasakladı. Hayvanseverler ise adliye önünde adalet taleplerini dile getirdi.
Edirne'de 71 yaşında vefat eden Kıbrıs gazisi Necmettin Denkçi, geçirdiği rahatsızlığın ardından Akmescid Camisi'nde düzenlenen törenle toprağa verildi. Törene Edirne Valisi Yunus Sezer ve birçok yetkili katıldı.
George Lucas'ın yönettiği, Mark Hamill, Harrison Ford ve Carrie Fisher gibi isimlerin rol aldığı 'Star Wars: A New Hope' filmi, John Willams'ın film müzikleri eşliğinde Zorlu PSM'de izlenebilecek. İstanbul Filarmoni Orkestrası film gösterimine canlı olarak eşlik edecek. Etkinlik, 'Dünya Star Wars Günü' olarak kabul edilen 4 Mayıs'ta saat 16.00 ve 21.00'de Zorlu PSM'de gerçekleştirilecek.
Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a Adalet Bakanlığı talimatıyla görüş için odadan her çıkış ve girişinde üst araması yapılmaya başlandığı iddia edildi. Avukatların verdiği bilgiye göre kameraların önünde ayakkabılarını çıkarması istenen Demirtaş'ın bu uygulamayı "zorbalık" olarak yorumladığı ve bundan böyle aile, avukat ve milletvekili görüşlerine çıkmama kararı aldığı ifade edildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?