TÜRASAŞ, 10 Milyar Lira Satışla 225. Sırada - Son Dakika
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TÜRASAŞ, 10 Milyar Lira Satışla 225. Sırada

01.06.2025 15:15
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Uraloğlu, TÜRASAŞ'ın 2023'te 10 milyar liralık satış yaparak '500 Büyük Sanayi' sıralamasında yükseldiğini açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ'nin (TÜRASAŞ), geçen yıl 10 milyar liralık satış yaptığını ve "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" sıralamasında 225'inciliğe yükseldiğini bildirdi.

Uraloğlu, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından yayımlanan, "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2024 Raporu"na ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Yerli ve milli demir yolu araç üreticisi TÜRASAŞ'ın gösterdiği yükselişe dikkati çeken Uraloğlu, şirketin listeye 2022'de 463. sıradan girdiğini hatırlattı. Şirketin 2023'te 399. olduğunu kaydeden Uraloğlu, "2024'te üretimden yaklaşık 10 milyar liralık satış gerçekleştiren TÜRASAŞ, 225. sıraya yerleşerek sanayi liderleri arasındaki yerini pekiştirdi. Hedefimiz yerli ve milli demir yolu araç üreticimiz TÜRASAŞ'ı Türkiye'nin en büyük ilk 100 sanayi kuruluşundan biri yapmak." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin ve bulunduğu yakın coğrafyanın en büyük raylı sistem araç üreticilerinden biri olan TÜRASAŞ'ın tarihsel birikimi, 131 yıllık geçmişi, teknik altyapısı ve nitelikli insan gücüyle, yeni nesil raylı sistem araçlarının üretimine büyük bir ivmeyle devam ettiğini aktaran Uraloğlu, "Son yıllarda elektrikli tren setleri, hızlı tren, banliyö ve metro gibi yeni projelere odaklanan TÜRASAŞ, tasarım ve üretim kabiliyetleriyle ileri teknoloji ürünlerini sektöre kazandırmaya devam ediyor. Bu sayede raylı sistem araçlarında ithalatın önüne geçilerek, ülke ekonomisine katkı sunuluyor. Yeni nesil raylı sistem araçlarının üretimi için yüksek teknolojiye sahip tesis ve makine yatırımlarına hız vermeye devam eden TÜRASAŞ, gerçekleştirdiği nitelikli istihdamlar sayesinde her geçen yıl üretim ivmesini artırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Lokomotif sektöründe kendi teknolojisine sahip sayılı ülkelerden biriyiz"

Uraloğlu, 30 Mayıs'ta Eskişehir'de gerçekleştirilen törenle, 10 yeni nesil demir yolu aracını daha TCDD Taşımacılık AŞ'ye teslim ettiklerine değinerek, bunların yalnızca birer demir yolu aracı değil, aynı zamanda milletin emeğinin, alın terinin ve teknolojik birikiminin birer sembolü olduğunu ifade etti.

TÜRASAŞ'ın, 100'den fazla yerli tedarikçiyle işbirliği yaparak gerçekleştirdiği üretimin, Türkiye'nin ekonomisine ve cari açığın azaltılmasına büyük katkı sağladığının altını çizen Uraloğlu, proje kapsamında geliştirilen tüm bileşenlerin, daha önce Türkiye'de tasarımı yapılmamış, katma değeri yüksek ürünler olduğunu belirtti. Bu bilgi birikiminin, demir yolu sanayisinde yerlilik oranını, her geçen gün daha da yukarı taşıdığını vurgulayan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Lokomotif sektöründe kendi teknolojisine sahip sayılı ülkelerden biriyiz. Yurt dışına bağımlılığı ortadan kaldırarak, ihtiyacımız olan her türlü raylı sistem aracını kendi imkanlarımızla üretebiliyoruz. Bu sadece bir sanayi başarısı değil, aynı zamanda milli bağımsızlığımızın göstergesidir. Türkiye Yüzyılı'nda, demir yolu sanayimizi daha da ileriye taşımak için durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TÜRASAŞ, 10 Milyar Lira Satışla 225. Sırada - Son Dakika

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