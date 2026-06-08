Pakistan'ın Turbat kentinde meydana gelen bombalı saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Dawn gazetesinin haberine göre, Turbat kentinde otoyol kenarına yerleştirilen el yapımı patlayıcı, araçların geçişi sırasında infilak ettirildi.
Olay yerine sevk edilen yetkililer, saldırıda 3 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 1 kişinin yaralandığını açıkladı.
Cenazeler, gerekli adli işlemlerin tamamlanmasının ardından yakınlarına teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Turbat'ta Bombalı Saldırı: 3 Ölü - Son Dakika
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