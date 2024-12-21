Turgay Sarı'nın 'Vaveyla' Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Turgay Sarı'nın 'Vaveyla' Sergisi Açıldı

Turgay Sarı\'nın \'Vaveyla\' Sergisi Açıldı

Mehmet Lütfi Şen'in küratörlüğünde, Turgay Sarı'nın 'Vaveyla' sergisi Zeytinburnu'nda sanatseverlerle buluştu.

21.12.2024 11:51
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Küratörlüğünü Mehmet Lütfi Şen'in yaptığı, ressam Turgay Sarı'nın "Vaveyla" sergisi Zeytinburnu Kültür Sanat'ta sanatseverlerle buluştu.

Sergi, insanlığın kendi geleceğini yok etme pahasına yürüdüğü yolun sürdürülebilir olmadığına dikkati çekmeyi ve gidişata dur demeyi hedefliyor.

İsmini Namık Kemal'in vatan kavramını büyük bir coşkuyla savunduğu "Vaveyla" şiirinden alan proje, sanatçının son yıllarda yaptığı 77 eserinden oluşuyor. ???????

Küratör Şen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, serginin adını seçerken Vaveyla şiirinin ilham olduğunu belirterek, "Şu anda bütün dünya elden gidiyor. İnsanoğlu, geliştirdiği yüksek teknolojilerle tabiatı mahvediyor. Eskiden tabiatın parçasıydık. 1700'lerden sonra tabiatın hakimi olduğumuzu varsaydık, birçok canlı türünü yok ettik. Sergi bize şunu söylüyor; tabiatı yok etmeye devam edersek yok ettiğimiz canlı türlerinden birine biz de ekleneceğiz." dedi.

Ressam Turgay Sarı, toprak ile çalıştığına işaret ederek, "Toprağı ve kokusunu insanlara hissettirmeye çalışıyorum. Yıllardır onun çabasındayım. Ben toprak evde doğdum, toprakta büyüdüm. O toprağın kokusunu hissederek yaşadım. Abartı değil. Toprağın kokusu çok güzeldir. Dağlara çıktığınız zaman o koku harikadır. 12 yaşıma kadar onu hissederek yaşadım. Şimdi de o kokuyu insanlar hissetsin diye anlatmaya çalışıyorum. Eserlerin tümü benim yaşadığım yöreye ait yerlerdir. Kafamdaki, gittiğim, yürüdüğüm yerlere ait görüntülerdir. Umarım izleyicilerim, sanatseverler mutlu olur. Toprağın kokusunu kendileriyle içselleştirebilirler." şeklinde konuştu.

Açılışta konuşan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy da "Bu açılışı eski Kültür ve Turizm Bakanımız, kıymetli hocamız Nabi Avcı ve misafirimiz Cengiz Aytmatov'un evladı ressam Eldar Aytmatov'la açmak bizim için büyük mutluluk. Serginin bahtı açık, ziyaretçisi bol olsun." ifadelerini kullandı.

Sergiye çok sayıda sanatçı ve sanatsever de katıldı.

Toprak kokusuna, tabiat dokusuna dönmenin anlamı üzerine yapılmış eserlerin bulunduğu sergi, 31 Ocak 2025'e kadar her gün 10.00'dan, 24.00'e kadar görülebilecek.?????????????????????

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Turgay Sarı'nın 'Vaveyla' Sergisi Açıldı - Son Dakika

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