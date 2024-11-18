TÜRGEV Çocuk Şenliği Üsküdar\'da

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Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV), Üsküdar'da düzenlenen Çocuk Şenliği'nde çocuklar ve aileler için çeşitli etkinlikler yaptı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Vakıflar Genel Müdürlüğünce Valide-i Cedid Camisi'nde yapılan şenlikte, TÜRGEV'in kuş evi boyama, tuval üzerine doku sanatı, keçe broş yapımı ve ahşap baskı atölyeleri de yer aldı.

Çocuklar, bu etkinliklerle hem el becerilerini geliştirme hem de hayal güçlerini özgürce ifade etme fırsatı buldu.

Ara tatil döneminde düzenlenen etkinlik, çocuklara eğlenceli ve verimli bir deneyim sundu.

TÜRGEV, etkinlikte aynı zamanda gençlere ve ailelere yönelik projelerini de tanıttı.

Etkinlikte, eğitim ve kariyer planlamasında gençlere rehberlik sağlayan Pusula Yetenek Yönetimi Merkezi'nin faaliyetleri aktarıldı.

Vakfın gençlik projeleri ve eğitim odaklı çalışmaları aileler tarafından yoğun ilgi gördü.