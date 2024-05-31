TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Fatmanur Altun görevini Hatice Akıncı Yılmaz'a devretti - Son Dakika
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TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Fatmanur Altun görevini Hatice Akıncı Yılmaz'a devretti

TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Fatmanur Altun görevini Hatice Akıncı Yılmaz\'a devretti

TÜRKİYE Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Fatmanur Altun, görevini Hatice Akıncı Yılmaz'a devretti. TÜRGEV 2024 Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda yapılan devir teslim töreniyle Hatice Akıncı Yılmaz, TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine başladı. Akıncı Yılmaz, akademik ve sosyal çalışmalarıyla tanınan bir isimdir.

31.05.2024 17:33
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TÜRKİYE Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Fatmanur Altun, görevini Hatice Akıncı Yılmaz'a devretti.

TÜRGEV 2024 Olağan Genel Kurul Toplantısı, 31 Mayıs cuma günü SETA Vakfı'nda vakıf meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleşti. 2018 yılından bugüne kadar TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanlığını icra eden Doç. Dr. Fatmanur Altun, görevini Hatice Akıncı Yılmaz'a devretti. Altun, toplantıda yaptığı konuşmada, 2018 yılından bu yana TÜRGEV'in kurumsallaşma sürecinde atılan adımları anlatarak, vakıfçılığın bir bayrak yarışı olduğunu ve bu bayrağı elinde tutan her kişinin en iyi şekilde bu görevi taşımaya gayret ettiğini söyledi.

Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucunda; Esra Albayrak, Ali Kamil Güzel, Fatih Selman, Burcu Birinci, Hakan Kekeç, Özgül Özkan Yavuz, Sultan Işık ve Ömer Faruk Yeşilyurt yönetim kurulu üyesi; Murat Şeker, Feride Nur, Müberra Bingöl ve Muradiye Ateş ise yedek yönetim kurulu üyesi oldu.

Aralarında Bilal Erdoğan, Esra Albayrak, Mustafa Demir ve Mevlüt Uysal'ın da bulunduğu Vakıf Meclisi söz konusu toplantıda TÜRGEV'in gelecek dönemi hakkında kararlar alırken, Filistin'in haklı davasında her daim Filistinlilerin yanında olacaklarını belirttiler. Devir teslim töreninin gerçekleştiği Olağan Genel Kurul Toplantısıyla Hatice Akıncı Yılmaz, TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine başladı.

Hatice Akıncı Yılmaz Kimdir?

Lisans eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde "Birey, Toplum ve Devlet Üçgeninde Başörtüsü Yasakları" isimli bitirme teziyle tamamladı. Yüksek lisansını Fordham Üniversitesi'nde "Güncel Hukuki Gelişmeler Işığında Leyla Şahin - Türkiye Davasının Yeniden Analiziö isimli teziyle bitirdi. İstanbul Medipol Üniversitesi'nde Kamu Hukuku alanında doktora çalışmalarına devam etmekte olan Akıncı Yılmaz, Yıldırım Kemal Akıncı Avukatlık Bürosu'nda 2006-2011 yılları arasında avukatlık yaptı. Kendisinin İstanbul Barosu Üyeliği ve İstanbul 2. Baro Üyeliği mevcut olup 2015-2023 yıllarında İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğretim görevlisi olarak çalıştı. Akademik çalışmalarının yanı sıra sosyal çalışmalarıyla da ön planda olan Akıncı Yılmaz, sivil toplumun birçok saygın kurumunda görevler üstlendi. Umutevi İstanbul Derneği'nde Yönetim Kurulu Üyesi, Ensar Vakfında Mütevelli Kurulu Üyesi, Kartal Eğitim Vakfında Yönetim Kurulu Üyesi, Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği'nde Yönetim Kurulu Başkanlığı ve TÜRGEV'de Vakıf Meclis Üyeliği yapmıştır. İleri seviyede İngilizce ve Osmanlıca bilen Akıncı Yılmaz, evlidir ve üç çocuk annesidir.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Fatmanur Altun görevini Hatice Akıncı Yılmaz'a devretti - Son Dakika

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