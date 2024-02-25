Turgut Altınok, Ankara\'da tarım ve su problemlerini çözecek

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Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı Turgut Altınok, Kalecikliler Buluşması ile Çankırılılar Buluşuyor etkinliklerine katıldı.

Kalecikliler Buluşmasında konuşan Altınok, 2 yıl içinde Ankara'daki köylerin altyapı ve su problemini çözeceklerini, Ankara'nın tarımın da başkenti olacağını söyledi.

Tarımsal desteği artıracaklarını kaydeden Altınok, "Her yıl 100 litre değil 500 litre mazot vereceğiz. Tohum desteğimizi 2 ila 5 tona çıkarıyoruz. İsteyene istediği kadar sebze fidesi vereceğiz. Hayvancılık için büyükbaş, küçükbaş desteği vereceğiz. İsteyene bal üretiminde arı da vereceğiz. Çiftçimize aynı zamanda üretmesi için ekipman desteği vereceğiz." dedi.

Altınok, Kalecik'te kentsel dönüşüm çalışmalarının devam edeceğini de belirtti.

Çankırılılar Buluşuyor programında da Altınok, Ankaralının Türkiye'nin en pahalı suyunu tükettiğini öne sürerek, göreve gelmeleri halinde su ücretine yüzde 50 indirim yapacaklarını aktardı.

20 bin üniversite öğrencisine ayda 1500 lira burs vereceklerini vurgulayan Altınok, tüm üniversite öğrencilerine ulaşımı ücretsiz yapacaklarını ifade etti.

Altınok'a programlarda, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, AK Parti Keçiören Belediye Başkan Adayı Zafer Çoktan, Cumhur İttifakı Kalecik Belediye Başkan Adayı Erdal Dal ve partililer eşlik etti.