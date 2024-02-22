Turgut Altınok, Ankara'ya uluslararası bir sanat galerisi kazandıracak - Son Dakika
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Turgut Altınok, Ankara'ya uluslararası bir sanat galerisi kazandıracak

Turgut Altınok, Ankara\'ya uluslararası bir sanat galerisi kazandıracak

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, Ankara'ya uluslararası bir sanat galerisi kazandıracaklarını açıkladı. Altınok, Keçiören Neşet Ertaş Sanat ve Gösteri Merkezi'nde düzenlenen serginin açılışında konuştu ve Ankara'da kültür ve sanatın geliştirilmesi gerektiğini vurguladı. Altınok, seçimi kazanmaları durumunda sanat sokağı oluşturacaklarını ve başkenti kültür ve sanatın başkenti yapacaklarını belirtti. Sanat galerisinin Keçiören'de açılacağı ve Atatürk Cumhuriyet Kulesi'nde yer alacağı da duyuruldu.

22.02.2024 18:13
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Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı ve Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, başkente uluslararası bir sanat galerisi kazandıracaklarını söyledi.

Altınok, Keçiören Neşet Ertaş Sanat ve Gösteri Merkezi Sanat Galerisinde "Osmanlı Bezemeleri Ustaların Elinden Lalezar" sergisinin açılışına katıldı.

Turgut Altınok, buradaki konuşmasında, Ankara'da kültür ve sanatın geliştirilmesi gerektiğini söyledi. Başkentte sanat sokağı bulunmadığını ifade eden Altınok, seçimi kazandığı takdirde sanat sokağı oluşturacaklarını bildirdi.

Ankara'yı yeniden kültür ve sanatın başkenti yapacaklarını ifade eden Altınok, "Uluslararası bir sanat galerisini başkentimize kazandıracağız." dedi. Altınok, sanat galerisinin Keçiören'de martta açılacak Atatürk Cumhuriyet Kulesi'nde bulunacağını belirtti.

Açılışın ardından Altınok, sergide eserleri bulunan sanatçılara hediye verdi. Sergideki eserleri inceleyen Altınok'a Keçiören Belediye Başkan adayı Zafer Çoktan da eşlik etti.

"Mal varlığımızı düzenli olarak veriyoruz"

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Altınok, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın mal varlığını açıkladığı hatırlatılarak, kendisinin de beyanda bulunup bulunmayacağının sorulması üzerine, "Biliyorsunuz mal varlığımızı zaten düzenli olarak veriyoruz. Ama herkes gerçek mal varlığını söylesin. Samimi olacak herkes. Sağdan soldan hiçbir şey dolandırmayacak. Gerçek mal varlığını söyleyecek, söylemeli." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Turgut Altınok, Ankara'ya uluslararası bir sanat galerisi kazandıracak - Son Dakika

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