8'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal, Vefatının 33'üncü Yılında Kabri Başında Anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin 8'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal, vefatının 33. yılında Zeytinburnu'nda bulunan anıt mezarda düzenlenen törenle anıldı. Törene oğlu Ahmet Özal ve eşi Asuman Özal, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul Valisi Davut Gül, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, TBMM Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Bozkurt, 52. Motorlu Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Hakan Tunç, İstanbul İl Jandarma Komutanı Yusuf Kenan Topçu, Sahil Güvenlik Marmara Boğazlar Bölge Komutanı Serkan Tezel katıldı.

Tören, merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın özgeçmişin okunması ile başladı. Daha sonra kabre Cumhurbaşkanlığı çelengi bırakıldı. Saygı duruşunun ardından Kur'an Tilaveti okundu. Törene katılan protokol daha sonra Turgut Özal'ın ailesine taziyelerini iletti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve İstanbul Valisi Davut Gül anıt mezar içinde bulunan Turgut Özal Müzesi'ni ziyaret etti. Bakan Çiftçi daha sonra Adnan Menderes ve arkadaşlarının kabirlerini de ziyaret etti ve karanfil bıraktı.