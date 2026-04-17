Turgut Özal vefatının 33. yılında anıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı vefatının 33. yılında andı.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "8. Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'ı vefatının 33. yıl dönümünde rahmetle ve saygıyla anıyorum. Sayın Özal, Türkiye'nin kalkınma yolculuğunda attığı cesur adımlar, vizyoner liderliği ve değişime öncülük eden devlet adamlığıyla milletimizin hafızasında müstesna bir yer edindi. Mekanı cennet, ruhu şad olsun." ifadelerini kullandı.