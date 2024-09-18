Turgutlu Belediye Başkanı Akın, Musalaryeniköy'de İncelemelerde Bulundu - Son Dakika
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Turgutlu Belediye Başkanı Akın, Musalaryeniköy'de İncelemelerde Bulundu

Turgutlu Belediye Başkanı Akın, Musalaryeniköy\'de İncelemelerde Bulundu

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Musalaryeniköy Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek isteklerini dinledi ve su dolum istasyonunu çiftçilerin kullanımına açtı. Ayrıca, yol sorunlarını yerinde inceledi.

18.09.2024 16:24  Güncelleme: 16:57
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(MANİSA) - Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Musalaryeniköy Mahallesi'nde yaptığı incelemede, "Turgutlu'muzun geleceği için hep birlikte, kararlılıkla ve ortak akılla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Başkan Akın, Başkan Yardımcısı Ali Rıza Kıran, CHP Turgutlu İlçe Başkanı Hasan Ayma, daire müdürleri ve teknik ekibi ile Musalaryeniköy Mahallesi'nde ikamet eden vatandaşlar ile bir araya geldi. Akın, vatandaşlarla tek tek görüşerek; isteklerini, sorun ve şikayetlerini dinledi, yapılan ve yapılacak olan projeler ile hizmetler hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Su dolum istasyonlarına bir yenisi daha eklendi

Ortak bir çalışma sonucu Musalaryeniköy Mahallesi'ne kazandırılan su dolum istasyonunu, Başkan Akın çiftçilerin kullanımına açtı. Çiftçilerin ve üreticilerin ilaç makinelerine su dolum işlemlerini kolaylıkla yapabilmeleri amacıyla kurulan su dolum istasyonlarına bir yenisi daha eklendi.

Yol sorunları yerinde incelendi

Başkan Akın ve Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri ise ilçedeki yol problemlerini yerinde görmek ve çözüm yollarını belirlemek amacıyla bir araya geldi. İnceleme sırasında özellikle sıkça şikayet edilen yolların durumu detaylı bir şekilde değerlendirildi. Başkan Akın ve ekipler, vatandaşların yaşadığı ulaşım zorluklarını ve bu sorunların neden olduğu etkileri gözlemleyerek, çözüm önerilerini tartıştı. İstişareler sonucunda, öncelikli olarak hangi yolların onarılacağı ve iyileştirme çalışmalarının nasıl gerçekleştirileceği konusunda fikir birliğine varıldı.

Akın, saha ziyaretine ilişkin şunları söyledi:

"Hemşehrilerimizle tek tek görüşerek; isteklerini, sorun ve şikayetlerini dinledik, notlarımızı aldık. Musalaryeniköy Mahalle'mize ortak bir çalışma ile kazandırdığımız su dolum istasyonunu çiftçilerimizin ve üreticilerimizin hizmetine açtık. Ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi ekiplerimiz ile birlikte Turgutlu'muzda yaşanan yol sorunlarını yerinde inceledik. Sorunların çözümleri noktasında istişarelerimizi gerçekleştirdik ve gerekli adımları belirledik. Turgutlu'muzun geleceği için hep birlikte, kararlılıkla ve ortak akılla çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Turgutlu Belediye Başkanı Akın, Musalaryeniköy'de İncelemelerde Bulundu - Son Dakika

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