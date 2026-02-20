Turgutlu Belediye Başkanı Akın, Gediz Çayı'nda İncelemelerde Bulundu

(MANİSA)- Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, sağanak yağışın ardından taşkınların yaşandığı Gediz Çayı'nda incelemelerde bulundu. Bölgedeki üretici ve besicilerle bir araya gelen Akın, "Taşkının yaşandığı noktalarda sular çekilir çekilmez sahada gerekli çalışmaları başlatacağız" dedi.

Turgutlu Belediyesi, yoğun yağışın ardından taşan Gediz Çayı'nda olumsuzlukların giderilmesi amacıyla çalışmalara başladı. Belediye Başkanı Çetin Akın, ilk olarak Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya ile birlikte taşkından etkilenen üreticileri ve besicileri ziyaret ederek "geçmiş olsun" dileklerini iletti. Akın, meydana gelen hasarın ve sorunların giderilmesi adına yapılacak çalışmalar hakkında tespit ve değerlendirmelerde bulundu. Akın'a, Başkan Yardımcısı Ali Rıza Kıran ile Fen İşleri Müdürü Cihan Çakto da eşlik etti. Başkan Akın, Gediz Çayı'nda saha incelemelerine devam ederek tarım arazileri ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşların yaşadığı mağduriyetlerle ilgili olarak görüşmeler gerçekleştirdi. Benzer durumların tekrar yaşanmaması için kalıcı ve sürdürülebilir çözümler üzerinde duruldu.

"Sular çekilir çekilmez sahada gerekli çalışmaları başlatacağız"

Akın, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Öncelikle yaşanan taşkınlardan etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Üreticimizin, besicimizin emeği bizim için çok kıymetli. Her zaman olduğu gibi bu süreci de dayanışma içerisinde atlatacağız. Taşkının yaşandığı noktalarda sular çekilir çekilmez sahada gerekli çalışmaları başlatacağız. Bir yandan da benzer afetlerin tekrar yaşanmaması için üzerimize düşen görev ve sorumlulukları yerine getirerek ilgili kurumlarımızla kalıcı çözümler için çalışıyoruz. Gediz Çayı'nda yaşanan bu taşkın, doğanın dengesini korumanın ve gerekli önlemleri zamanında almanın ne kadar önemli olduğunu hepimize bir kez daha gösterdi."