Turgutlu Belediyesi Araç Filosunu 3 Yeni Arazi Aracıyla Güçlendirdi - Son Dakika
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Turgutlu Belediyesi Araç Filosunu 3 Yeni Arazi Aracıyla Güçlendirdi

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Turgutlu Belediyesi, Başkan Çetin Akın'ın görev süresince yaptığı yatırımlarla araç filosuna 3 yeni arazi aracı ekledi. Toplamda 30 milyon TL'lik yatırım yapan belediye, bu araçlarla halkına daha iyi hizmetler sunmayı hedefliyor.

05.12.2024 17:40  Güncelleme: 18:10
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(MANİSA)- Turgutlu Belediyesi, araç filosunu güçlendirmek amacıyla bünyesine 3 adet arazi aracı daha kattı. Belediye Başkanı Çetin Akın'ın 6 yıllık görev sürecinde yapılan yatırımlarla belediye bünyesine katılan araçların değeri 30 milyon TL'yi buldu. Başkan Akın, "Aldığımız bu araçlarla ilgili de Turgutlu halkına çok güzel hizmetler vereceğiz" dedi.

Turgutlu Belediyesi bünyesindeki araç filosuna 3 adet arazi aracı eklendi. Turgutlu'da hizmetlerin hızlı ve kaliteli bir şekilde ulaştırılmasının hedeflendiği arazi araçları, Orta Park'ta düzenlenen törenle tanıtıldı. Araçlar, ilerleyen günlerde Turgutlu'nun hizmetlerinde kullanılmaya başlanacak.

"Çok eski tamir masrafı çıkaran araçlarımızı bir bir yeniliyoruz"

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Seçim döneminde sözler vermiştik. O sözleri bir bir yerine getirmenin haklı gururu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Belediyemizde çok eski tamir masrafı çıkaran araçlarımızı bir bir yeniliyoruz. Daha önce Aşevi ve Hayır Merkezimize 2 adet araç almıştık. Bugün de belediyemizin araç filosuna 3 adet yeni araç katarak Turgutlu'da yaşayan hemşehrilerimizin hizmetine sunuyoruz. Aldığımız bu araçlarla ilgili de Turgutlu halkına çok güzel hizmetler vereceğiz ve tasarrufta bulunarak tamir masrafları karşılığında da araçlarımızın ücretini ödeyerek araç filomuzu bir yenilemeye devam ediyoruz. Hayırlı olsun" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Turgutlu Belediyesi Araç Filosunu 3 Yeni Arazi Aracıyla Güçlendirdi - Son Dakika

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