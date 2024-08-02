Turgutlu Belediyesi Çocuk Kültür Sanat Merkezleri için ön kayıtlar başladı

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(MANİSA)- Turgutlu Belediyesi'nin Mustafa Kemal ve Albayrak mahallelerine kazandırdığı Çocuk Kültür Sanat Merkezleri'nin yaz döneminin ikinci etabı için ön kayıtlar başladı. Yaz döneminin devamı olan ön kayıtlar 9 Ağustos Cuma günü sona erecek.

Turgutlu Belediyesi'nin her çocuğun temel eğitim ve beslenme ihtiyaçlarını karşılamayı hedefleyen projelerinden biri olan Çocuk Kültür Sanat Merkezleri'nde yaz dönemi heyecanı yaşanıyor. Okul öncesi eğitimle spor, müzik, resim, drama, el sanatları, cimnastik gibi kursların yer alacağı merkezde, 3-5 yaş aralığındaki çocuklar yarı zamanlı olarak eğitim görebilecek. Yaz döneminin devamı olan ön kayıtlar, 9 Ağustos Cuma günü sona erecek.

Ön kayıtlar, Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nde 09.00-12.30 ile 13.30-17.00 saatleri arasında yapılacak. Kayıtlar hakkında Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü'ne ait '0236 313 21 22' numaralı telefondan detaylı bilgi alınabilecek.

Belediye Başkanı Çetin Akın, "Çocuk Kültür Sanat Merkezlerimizde yaz dönemi başarılı bir şekilde devam ediyor. Okul öncesi eğitimi ve üç öğün beslenme programını ücretsiz sunarak Türkiye'de bir ilki sürdürüyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışımız doğrultusunda, fırsat eşitliğini sağlamak ve her çocuğa en iyi eğitim olanaklarını sunmak için çalışıyoruz" dedi.