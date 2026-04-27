Turgutlu Belediyesi Çocuk Tiyatro Grubu, "Oyun Bozuldu" ile İzleyiciyle Buluştu

(MANİSA) - Turgutlu Belediyesi Çocuk Tiyatro Grubu'nun sahnelediği "Oyun Bozuldu" izleyiciyle buluştu. İlk gösterimi gerçekleştirilen oyun, hem kurgusu hem de çocukların sahnedeki enerjisiyle ilgi gördü.

Turgutlu Belediyesi, kültür ve sanat faaliyetleri kapsamında çocukların sanata ilgisini artırmaya devam ediyor. Bu kapsamda Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki Çocuk Tiyatro Grubu tarafından hazırlanan "Oyun Bozuldu" adlı tiyatro oyunu, Ekrem Gürel Kültür Merkezinde ilk kez sahnelendi.

Minik oyuncuların sahnedeki performansı izleyicilerden alkış aldı. Eğlenceli anlatımı ve akıcı kurgusuyla oyun, salonda bulunan çocuklar ve aileleri tarafından ilgiyle takip edildi.

Gösterimi; Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz, Meclis Üyesi Fırat Honaz ve eşi Nazan Honaz, İmar ve Şehircilik Müdürü Hale Bozdemir ile Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Sorumlusu Emrah Kanık da izledi. Protokol üyeleri, gösterim sonunda minik oyuncuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz, "Çocuklarımızın küçük yaşta sanatla buluşması, onların özgüvenli bireyler olarak yetişmesine büyük katkı sağlıyor. Bugün sahnede izlediğimiz performans bizleri çok mutlu etti. Turgutlu Belediyesi olarak çocuklarımızın her alanda gelişimini desteklemeye devam edeceğiz" dedi.