Turgutlu Belediyesi Çocuk Tiyatro Grubu, "Oyun Bozuldu" ile İzleyiciyle Buluştu

Üye Girişi
Son Dakika Logo

27.04.2026 13:06  Güncelleme: 13:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MANİSA) - Turgutlu Belediyesi Çocuk Tiyatro Grubu'nun sahnelediği "Oyun Bozuldu" izleyiciyle buluştu. İlk gösterimi gerçekleştirilen oyun, hem kurgusu hem de çocukların sahnedeki enerjisiyle ilgi gördü.

Turgutlu Belediyesi, kültür ve sanat faaliyetleri kapsamında çocukların sanata ilgisini artırmaya devam ediyor. Bu kapsamda Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki Çocuk Tiyatro Grubu tarafından hazırlanan "Oyun Bozuldu" adlı tiyatro oyunu, Ekrem Gürel Kültür Merkezinde ilk kez sahnelendi.

Minik oyuncuların sahnedeki performansı izleyicilerden alkış aldı. Eğlenceli anlatımı ve akıcı kurgusuyla oyun, salonda bulunan çocuklar ve aileleri tarafından ilgiyle takip edildi.

Gösterimi; Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz, Meclis Üyesi Fırat Honaz ve eşi Nazan Honaz, İmar ve Şehircilik Müdürü Hale Bozdemir ile Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Sorumlusu Emrah Kanık da izledi. Protokol üyeleri, gösterim sonunda minik oyuncuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz, "Çocuklarımızın küçük yaşta sanatla buluşması, onların özgüvenli bireyler olarak yetişmesine büyük katkı sağlıyor. Bugün sahnede izlediğimiz performans bizleri çok mutlu etti. Turgutlu Belediyesi olarak çocuklarımızın her alanda gelişimini desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2026 13:54:21. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.