Turgutlu Belediyesi Çocukları Tiyatroyla Buluşturdu - Son Dakika
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Turgutlu Belediyesi Çocukları Tiyatroyla Buluşturdu

Turgutlu Belediyesi Çocukları Tiyatroyla Buluşturdu

Turgutlu Belediyesi'nin çocukları tiyatroyla buluşturduğu ve 'Deniz ve Ağaç' oyununun sahnelendiği sokak tiyatrosu, çocuklar ve ailelerin büyük beğenisini topladı.

09.09.2024 18:39  Güncelleme: 18:57
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(MANİSA)- Turgutlu Belediyesi'nin çocukları tiyatroyla buluşturduğu ve "Deniz ve Ağaç" oyunun sahnelendiği sokak tiyatrosu, çocuklar ve ailelerin büyük beğenisini topladı.

Turgutlu Belediyesi, Bağ Bozumu ve Kurtuluş Şenlikleri'nde çocukları unutmadı. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Ekibi'nin özel olarak hazırladığı "Deniz ve Ağaç" tiyatro oyunu, çocuklar için sahne aldı. Kırsal ve merkez mahallelerde yoğun katılımın yaşandığı sokak tiyatrosu etkinliğinde çocuklar bol bol güldü. "Deniz ve Ağaç" Sokak Tiyatrosu ekibi toplam 19 noktada çocukları tiyatroyla buluşturdu.

Belediye Başkanı Çetin Akın, "Şenliklerimizin eğlenceli programlarından biri olan, Deniz ve Ağaç sokak tiyatrosu kırsal ve merkez mahallelerimizde sahnelendi. Çocuklarımız çok keyifli ve unutulmaz vakitler geçirdi. Bu güzel etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ederim. Çocuklarımıza sanatı ve tiyatroyu sevdirmeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

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