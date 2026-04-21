Turgutlu Belediye Başkanı Akın'dan İhtiyaç Sahibi Vatandaşa Destek Ziyareti - Son Dakika
Turgutlu Belediye Başkanı Akın'dan İhtiyaç Sahibi Vatandaşa Destek Ziyareti

21.04.2026 17:25  Güncelleme: 18:11
Turgutlu Belediyesi, sosyal medyada yardım çağrısı yapılan zorlu şartlarda yaşayan bir vatandaş için harekete geçti. Belediye Başkanı Çetin Akın, ihtiyaçların hızla karşılanacağını ve vatandaşın yalnız olmadığını duyurdu.

(MANİSA) - Turgutlu Belediyesi, ilçede tek başına zorlu şartlarda yaşayan ihtiyaç sahibi bir vatandaş için geçen günlerde sosyal medya üzerinden yapılan destek çağrısı üzerine harekete geçti. Vatandaşı ziyaret eden Belediye Başkanı Çetin Akın, "Evinin temizliği, temel ihtiyaçları ve sağlık süreçleri dahil olmak üzere gerekli tüm adımları atıyoruz. Turgutlu'muzda hiç kimse yalnız değil" dedi.

Başkan Akın, Mustafa Kemal Mahallesi'nde zorlu şartlarda tek başına yaşamını sürdürmeye çalışan ihtiyaç sahibi bir vatandaşın sosyal medyada paylaşılan görüntülerinin ardından harekete geçerek, vatandaşı ziyaret etti. Vatandaşın durumunu yerinde gören Akın, belediye ekiplerine gerekli talimatları vererek hızlı bir çalışma başlatılmasını sağladı. Ziyarette vatandaşla birebir görüşen  Akın, ihtiyaçların ivedilikle karşılanacağını söyledi.

Öte yandan, vatandaşın sağlık sorunlarının giderilmesi amacıyla ilgili kurumlarla koordinasyon sağlandı.

Akın, "Vatandaşımızın içinde bulunduğu durum bizleri derinden üzdü. Hemşehrimizin bu şartlarda yaşamına devam etmesine kayıtsız kalamayız. Tüm imkanlarımızla hemen harekete geçtik. Evinin temizliği, temel ihtiyaçları ve sağlık süreçleri dahil olmak üzere gerekli tüm adımları atıyoruz. Turgutlu'muzda hiç kimse yalnız değil" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Turgutlu Belediye Başkanı Akın'dan İhtiyaç Sahibi Vatandaşa Destek Ziyareti - Son Dakika

SON DAKİKA: Turgutlu Belediye Başkanı Akın'dan İhtiyaç Sahibi Vatandaşa Destek Ziyareti - Son Dakika
