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(MANİSA)- Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı transfer çalışmalarına başladı. Başantrenör İstemihan Örücü ve teknik ekip ile anlaşmaya varıldı.

Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, transfer çalışmalarına hız verdi. Başantrenör İstemihan Örücü ile sözleşme yenileyen Belediyespor geçen sezon teknik kadrosunda bulunan Yardımcı Antrenör Ceyhan Önk, Genel Menajer Hüseyin Pamuk, Sağlıkçı-masaj terapisti Ersin Subaşılı, A Takım Yardımcı Antrenörü ve Altyapı Antrenörleri Büşra Çeçen ve Emine Çetinkaya ile gelecek sezon için anlaşmaya varıldığını açıkladı.