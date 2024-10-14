Turgutlu Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, Gencelli İdman Yurdu'nu 3-0 Mağlup Etti - Son Dakika
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Turgutlu Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, Gencelli İdman Yurdu'nu 3-0 Mağlup Etti

Turgutlu Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, TVF Kadınlar 2'nci Ligi'ndeki ikinci maçında Gencelli İdman Yurdu'nu 3-0 yenerek ligdeki ikinci galibiyetini elde etti. Maçta setler 25-14, 25-10 ve 25-16 sonuçlandı.

14.10.2024 12:43  Güncelleme: 13:14
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(MANİSA)- Turgutlu Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, Gencelli İdman Yurdu ile oynadığı maçı 3-0 kazandı.

TVF Kadınlar 2'nci Ligi'nin ikinci hafta karşılaşmalarında Gencelli İdman Yurdu'nu evinde ağırlayan Turgutlu Belediyesi Kadın Voleybol Takımı 3-0'lık skorla rakibini mağlup etti. Yıldırım Beyazıt Spor Salonu'nda oynanan müsabakada, Turgutlu Belediyespor Kadın Voleybol Takımı rakibini 25-14, 25-10 ve 25-16 set sonuçlarıyla 3-0 mağlup etmeyi başardı. Turgutlu Belediyespor Kadın Voleybol Takımı oynadığı son maçın ardından ligdeki ikinci galibiyetini elde etti.

Turgutlu Belediyespor - Gencelli İdman Yurdu maçını Turgutlu Belediyespor Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz, Cumhuriyet Halk Partisi Turgutlu İlçe Başkanı Hasa Ayma, Belediyespor yöneticileri, daire müdürleri ve taraftarla ile birlikte maçı izledi.

Turgutlu Belediyesi Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Erdal Kurç, "TVF Kadınlar 2 Ligi'nin ikinci maçında rakibimiz Gencelli İdman Yurdu'nu evimizde ağırladık. 25-14, 25-10 ve 25-16'lık set skorlarıyla rakibimizi 3-0 yenmeyi başardık. Tüm oyuncularımızı kutluyorum. Bizleri yalnız bırakmayan Belediyespor Başkanımız Hüseyin Maliz ve taraftarlarımıza ayrıca teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Turgutlu Belediyespor Başkanı ve Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz, "Kadın Voleybol Takımımız oyuncuları ve teknik ekibi kendi sahalarında rakibine karşı çok net bir galibiyet kazandı. Oyuncularımızı ve teknik ekibimizi tebrik ediyor, başarılarının devamı diliyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Turgutlu Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, Gencelli İdman Yurdu'nu 3-0 Mağlup Etti - Son Dakika

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