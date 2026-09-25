Turgutlu Belediyesi kırtasiye denetiminde ruhsatsız iş yeri tespit etti

(MANİSA) - Turgutlu Belediyesi, ilçe genelinde faaliyet gösteren kırtasiyelerde ruhsat ve ürün güvenliğine yönelik denetimler gerçekleştirdi. Denetimlerde bir iş yerinin ruhsatsız faaliyet gösterdiği tespit edilirken, diğer işletmelerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Turgutlu Belediyesi, vatandaşların sağlığını ve güvenliğini korumaya yönelik denetim çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelindeki kırtasiyelere yönelik denetimler gerçekleştirildi.

İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleriyle koordineli olarak yürütülen denetimlerde, iş yerlerinin iş yeri açma ve çalışma ruhsatları kontrol edilirken; patlayıcı ve yanıcı maddelerin satışına yönelik de incelemeler yapıldı.

Kontroller sonucunda bir iş yerinin ruhsatsız faaliyet gösterdiği tespit edilerek gerekli resmi işlemler uygulandı. Diğer iş yerlerinde yapılan denetimlerde ise herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Denetimlere ilişkin açıklamalarda bulunan Zabıta Müdürü Hasan Kızıl, "Zabıta Müdürlüğü olarak hemşehrilerimizin sağlığı, huzuru ve güvenliği için denetimlerimizi sürdürüyoruz. Kırtasiyelerde gerçekleştirdiğimiz kontrollerde iş yerlerinin ruhsat durumlarını incelerken, özellikle çocuklarımızın ulaşabileceği patlayıcı ve yanıcı nitelikteki ürünlerin satışına ilişkin de gerekli kontrolleri gerçekleştiriyoruz. Tespit ettiğimiz mevzuata aykırı durumlarla ilgili gerekli işlemleri uyguluyoruz. Denetimlerimizi, düzenli ve kararlı bir şekilde sürdüreceğiz. Çocuklarımızın güvenliği hepimizin ortak sorumluluğudur" dedi.