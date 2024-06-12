Turgutlu Belediyesi Kurban Bağış Kampanyası Başlattı

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(MANİSA) - Turgutlu Belediyesi "Sizden Gelen Bağışlarla AŞ Olalım Sofralara" kampanyasıyla, Kurban Bayramı'nda yardımsever vatandaşlar ve ihtiyaç sahibi aileler arasında köprü olacak.

Turgutlu Belediyesi, bu yıl da ihtiyaç sahibi ailelere yönelik kurban bağış kampanyası başlattı. "Sizden Gelen Bağışlarla AŞ Olalım Sofralara" kampanyasıyla, hayırsever vatandaşların bağışladıkları kurbanlıklar, ihtiyaç sahibi ailelere Aşevi ve Hayır Merkezi aracılığı ile ulaştırılacak.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da Kurban Bayramı'mızın bereketini hep birlikte yaşayacağız. Bayramın asıl güzelliği paylaşma ve dayanışma kültürünün hakim olmasıdır. Bizler de bu duyguları çoğaltmayı, her zaman olduğu gibi hayırseverlerimiz ve ihtiyaç sahiplerimizi gönül sofralarında buluşturmayı hedefliyoruz. Aşevi ve Hayır Merkezimize bağışta bulunacak, kampanyamıza destek olacak hayırseverlerimize şimdiden teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Kurban bağışında bulunmak isteyen vatandaşlar bağışlarını Aşevi ve Hayır Merkezi'ne canlı, kilo ve nakdi olarak yapabilecek. Bu yılki kurban bağış bedeli ise 10 bin 750 TL olarak belirlendi. Bağışlar, Aşevi ve Hayır Merkezi'nin TR92 0001 2009 5660 0007 0000 88 numaralı hesabından yapılabilecek. Kurban bağışı hakkında 0236 312 22 28, 0236 313 21 22 veya 0236 313 10 78 numaralı telefonlardan detaylı bilgi alınabilecek.