Turgutlu Belediyesi'nden 2.500 Kg Zeytinyağı Üretimi

Güncel

(MANİSA)- Turgutlu Belediyesi, Aşevi ve Hayır Merkezi'nde kullanılmak üzere hasadı yapılan zeytinlerden 2 bin 500 kilogram zeytinyağı elde etti.

Turgutlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde belediyeye ait alanlarda yapılan hasat sonucu elde edilen zeytinlerden toplamda 2 bin 500 kilogram zeytinyağı üretildi. Üretilen zeytinyağı, Aşevi ve Hayır Merkezi'ne ulaştırıldı.

Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Kıran, "Turgutlu Belediyesi olarak her yıl yaptığımız bu uygulamayla, hem kaynaklarımızı verimli ve doğru bir şekilde kullanıyor hem de ihtiyaç sahiplerimize günlük olarak ulaştırdığımız yemekleri sağlıklı bir hale getiriyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışımızla, halkımızın yanındayız ve onlara ulaşmaya devam edeceğiz" dedi.