Turgutlu Belediyesi'nden 8 Mart'ta Kadınlara Özel Zumba Etkinliği

04.03.2026 14:55  Güncelleme: 15:32
Turgutlu Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde kadınlar için zumba etkinliği düzenliyor. Etkinlik, Mimar Ferdi Zeyrek Spor Kompleksi'nde saat 15.30'da başlayacak.

(MANİSA)- Turgutlu Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Mimar Ferdi Zeyrek Spor Kompleksi'nde kadınlara özel zumba etkinliği düzenleyecek.

Turgutlu Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde farklı bir etkinliğe imza atacak. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren zumba kursu kapsamında gerçekleştirilecek etkinlik, 8 Mart Pazar günü saat 15.30'da Turgutlu Belediyesi Mimar Ferdi Zeyrek Spor Kompleksi'nde yapılacak. Kadınlara özel düzenlenecek zumba etkinliğinde katılımcılar hem spor yapacak hem de 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutlayacak. Etkinliğe katılmak isteyenler için pazar günü saat 15.00'te Turgutlu Belediyesi Hizmet Binası önünden ücretsiz sefer düzenlenecek.

"Zumba etkinliğimize tüm kadınları davet ediyoruz"

Belediye Başkanı Çetin Akın, "Kadınların hayatın her anında ortaya koyduğu emek, azim ve çalışkanlığı toplumumuzun en büyük gücüdür. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü sadece bir kutlama günü olarak değil, kadınların siyasette, sanatta, sporda ve her alanda hak ettiği değeri görmesi gerektiğini hatırlatan önemli bir gün olarak görüyoruz. Bu özel günde kadınlar hem spor yaparak keyifli vakit geçirecek hem de birlikte güzel bir atmosfer yaşayacak. Pazar günü gerçekleşecek zumba etkinliğimize tüm kadınları davet ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

