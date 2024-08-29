Turgutlu Belediyesi'nden Kuva-ı Milliye Tiyatro Oyunu

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(MANİSA) - Turgutlu Belediyesi'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Bağ Bozumu Kurtuluş Şenlikleri etkinlikleri kapsamında Antalya Gençlik Tiyatrosu tarafından sahnelenen "Bir Kurtuluş Savaşı Destanı Kuva-ı Milliye" isimli oyun seyirciyle buluştu.

Turgutlu Belediyesi, Nazım Hikmet'in kaleme aldığı "Bir Kurtuluş Savaşı Destanı Kuva-ı Milliye" kitabından uyarlanan tiyatro oyununu vatandaşlarla buluşturdu. Seyirtepe Tesisleri Amfitiyatro'da Antalya Gençlik Tiyatrosu tarafından sahnelenen oyuna her yaştan vatandaş ilgi gösterdi.

"Kuva-ı Milliye ruhunu derinden hissettik"

Programa katılan Başkan Çetin Akın, "Zafer Bayramı ve Bağ Bozumu Kurtuluş Şenlikleri'mizin ilk programı olan ve Nazım Hikmet tarafından kaleme alınan Bir Kurtuluş Savaşı Destanı Kuva-ı Milliye tiyatro oyununu hemşehrilerimizin yoğun katılımıyla gerçekleştirdik. Bu özel gecede Kuva-ı Milliye ruhunu derinden hissettik ve tarihi anları yeniden yaşadık. Tiyatro gösterisine ilgi gösteren kıymetli hemşehrilerimize, sergiledikleri muhteşem performans ile gecemize anlam katan çok değerli sanatçılarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.