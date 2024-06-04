Turgutlu Belediyesi Yaz Spor Okulları ve Kültür Kurslarına Kayıtlar Başladı

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(MANİSA) - Turgutlu Belediyesi'nin çocukların yaz tatillerini fiziksel aktiviteler ile eğlenerek ve öğrenerek geçirmeleri için yaşama geçirdiği Yaz Spor Okulları ve Kültür Kursları'na kayıtlar başladı.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Turgutlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde açılacak Yaz Spor Okulları ve Kültür Kursları sayesinde ilçeli çocuklar yazın keyfini çıkarmaya hazırlanıyor. Çocukların fiziksel gelişimlerinin yanı sıra sosyal ve kültürel açıdan daha donanımlı hale gelmelerini sağlayan kurslara kayıtlar başladı.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, kurslara ilişkin şunları söyledi:

"Turgutlu Belediyesi olarak kentimizde yaşayan çocuklarımızın ve gençlerimizin kendilerini fiziksel, sosyal ve düşünsel anlamda geliştirebilmelerine fırsat yaratmaya devam ediyoruz. Turgutlulu gençler ve çocuklar, belediyemizin bu hizmetleri sayesinde, yaz boyunca çeşitli sportif ve sanatsal faaliyetlerde bulunup, sosyal çevrelerini genişleterek özgüvenlerini arttıracak. Aynı zamanda farklı branşlarda açmış olduğumuz kurslar sayesinde geleceğin yıldız sporcularını ve yıldız sanatçılarını da yetiştirmiş oluyoruz. Ailelerimizi kurslarımıza kayıt yaptırmaya davet ediyorum."

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki Yaz Spor Okulları ve Kültür Kursları, 1 Temmuz Pazartesi günü başlayacak. Kayıtlar ise 09.00 ile 12.30/13.30 ile 17.00 saatleri arasında Turgutlu Belediyesi Hizmet Binası zemin katında ve 7. katta yer alan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nde yapılacak. Kurslar hakkında detaylı bilgiye, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün 0236 313 21 22 numaralı telefonundan ulaşılabilecek.