Turgutlu'da Bıçaklı Kavga: Bir Ölü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Turgutlu'da Bıçaklı Kavga: Bir Ölü

13.03.2026 12:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde alkol etkisindeyken çıkan kavgada bir kişi bıçakla hayatını kaybetti.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada 30 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.

Turan Mahallesi'nde birlikte alkol aldıkları değerlendirilen S.P. (33) ile Uğur Çakmak (30) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.P, yanındaki bıçakla Çakmak'ı yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralanan Çakmak, kaldırıldığı Turgutlu Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olay yerinden kaçan şüpheli S.P. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Uyuşturucu kullandığı şüphesi üzerine kan ve idrar örneği alınması için hakkında işlem başlatılan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Çakmak'ın cenazesi ise otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, Turgutlu, Olaylar, Güncel, Manisa, Kavga, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Turgutlu'da Bıçaklı Kavga: Bir Ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Plastik ürünlerin hayatımızdan çıkacağı tarih netleşti Plastik ürünlerin hayatımızdan çıkacağı tarih netleşti
Jandarma Genel Komutanlığı’nın paylaşımı şaşırttı Jandarma Genel Komutanlığı'nın paylaşımı şaşırttı
İBB davası gerginlikten yapılamıyor Hakim duruşmayı sonlandırdı İBB davası gerginlikten yapılamıyor! Hakim duruşmayı sonlandırdı
Öğretmenleri canından bezdiren müdür için gereken yapıldı Öğretmenleri canından bezdiren müdür için gereken yapıldı
İmamoğlu’nun bir hesabına daha erişim engellendi İmamoğlu'nun bir hesabına daha erişim engellendi
Yıldız futbolcuların Peaky Blinders paylaşımı viral oldu Yıldız futbolcuların Peaky Blinders paylaşımı viral oldu

12:38
ABD resmen duyurdu: Irak’ta düşen uçakta 4 asker öldü
ABD resmen duyurdu: Irak'ta düşen uçakta 4 asker öldü
12:23
Araplar İran’ın Yanında Savaşmazlarsa ’Büyük İsrail’ Kabusuyla Uyanacaklar
Araplar İran'ın Yanında Savaşmazlarsa 'Büyük İsrail' Kabusuyla Uyanacaklar
12:04
İsrail’in “Vuracağız“ dediği Tahran’daki miting alanı yakınında patlama
İsrail'in "Vuracağız" dediği Tahran'daki miting alanı yakınında patlama
12:03
Derbide kırmızı gören Sane’ye şok ceza
Derbide kırmızı gören Sane'ye şok ceza
11:16
İran, İsrail’i fena avladı Bölgeden gelen görüntüler korkunç
İran, İsrail'i fena avladı! Bölgeden gelen görüntüler korkunç
11:03
Bu 64 markayı evinize sokmayın: Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti
Bu 64 markayı evinize sokmayın: Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2026 12:42:03. #7.12#
SON DAKİKA: Turgutlu'da Bıçaklı Kavga: Bir Ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.