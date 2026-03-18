Turgutlu'da Bıçaklı Saldırı: 68 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

18.03.2026 17:20
Turgutlu'da otobüs durağında bıçaklı saldırıya uğrayan Hasan Hüseyin Coşkun hastanede öldü.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde otobüs durağında uğradığı bıçaklı saldırıda ağır yaralanan Hasan Hüseyin Coşkun (68), hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 06.30 sıralarında İbramcı Parkı önündeki durakta meydana geldi. İddiaya göre; kırsal Sinirli Mahallesi'ne gitmek üzere otobüs bekleyen Hasan Hüseyin Coşkun, henüz bilinmeyen nedenle Ahmet Özel'in (34) bıçaklı saldırısına uğradı. Karın bölgesine aldığı 7 bıçak darbesiyle ağır yaralanan Coşkun, kanlar içinde yere yığıldı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Coşkun, ameliyat sonrası yoğun bakıma alındı. Coşkun, bugün öğle saatlerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan şüpheli, suç aleti bıçakla birlikte yakalandı.

TUTUKLANDI

Özel'in 'Hırsızlık', 'Kasten yaralama', 'Mala zarar verme', 'Çocuğun cinsel istismarı', 'Görevli memura mukavemet' ve 'Cinsel istismar' suçlarından kaydının bulunduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Özel, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Güncel, Suç, Son Dakika

