Turgutlu Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı programını açıkladı - Son Dakika
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Turgutlu Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı programını açıkladı

Turgutlu Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı programını açıkladı

Turgutlu Belediyesi'nin düzenlediği 30 Ağustos Zafer Bayramı programı kapsamında, Zafer Korteji ve Cem Belevi konseri düzenlenecek. Kortej, Koza Parkı Kavşağı'ndan başlayacak ve 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri alanında son bulacak. Cem Belevi, Turgutlulular için sevilen şarkılarını seslendirecek. Başkan Çetin Akın, etkinliklere tüm vatandaşları davet etti.

21.08.2024 11:37  Güncelleme: 11:42
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(MANİSA) - Turgutlu Belediyesi'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı programı kapsamında Koza Parkı Kavşağı'ndan başlayacak Zafer Korteji'nden sonra 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri alanında Cem Belevi sahne alacak.

Turgutlu Belediyesi her yıl binlerce vatandaşın katıldığı 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarının bu yılki programının detaylarını açıkladı. 30 Ağustos Cuma günü saat 20.30'da Koza Parkı Kavşağı'ndan başlayacak Zafer Korteji, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri alanında son bulacak. Turgutlulu DJ Burak Zengin, Cem Belevi konseri öncesi sahneyi ısıtacak.

Cem Belevi, saat 21.30'da 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri alanında sahneye çıkarak sevilen şarkılarını Turgutlulular için seslendirecek.

Başkan Çetin Akın, programa ilişkin, "Bizler göreve gelirken milli bayramlarımızı en güzel şekilde kutlayacağız diye söz vermiştik. Her yıl farklı sanatçılarla bu coşkuyu en güzel şekilde yaşıyoruz. Bu yıl Zafer Bayramı'mızda ünlü sanatçı Cem Belevi sahne alacak. Öncesinde de binlerce hemşehrimizle birlikte zafer kortejimizi düzenleyeceğiz. Tamamı ücretsiz olan etkinliklerimize tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Turgutlu Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı programını açıkladı - Son Dakika

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