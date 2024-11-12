Turgutlu'da Çocuklar İçin Ücretsiz 'Ağaç Ev' Tiyatro Oyunu

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(MANİSA) - Turgutlu Belediyesi, 16 Kasım Cumartesi günü 11.00 ve 15.00 saatlerinde "Ağaç Ev" oyununu ara tatile giren çocuklar ile buluşturacak.

Turgutlu'da faaliyetlerini sürdüren, çocuk ve yetişkinler için atölyeler düzenleyen Bilge Oyuncular iş birliğiyle yazar Alper Erkoca'nın müzikli ve danslı "Ağaç Ev" tiyatro oyunu, iki seans halinde çocuklarla buluşacak. Mesadet Özcan Konferans Salonu'nda minik tiyatroseverleri ağırlayacak oyunun ilk seansı, 16 Kasım Cumartesi günü saat 11.00'de ikinci seansı ise saat 15.00'te başlayacak. 6-12 yaş için uygun olan oyuna girişler ise ücretsiz olacak.

Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz, "Geleceğimizin teminatı kıymetli evlatlarımıza ara tatil döneminde güzel bir sürpriz hazırladık. Bilge Oyuncular ekibiyle birlikte çocuk tiyatro izleyicilerimiz için güzel bir oyuna imza atacağız. Cumartesi günü sahnelenecek ve ücretsiz olacak oyuna tüm çocuklarımızı ve ailelerimizi davet ediyoruz" dedi.